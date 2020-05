El Manchester United demanda al Football Manager

El Manchester United ha demandado a Sega Publishing and Sports Interactive, desarrolladores del videojuego Football Manager por infringir su marca comercial al utilizar el nombre del equipo de forma no legítima.



El equipo inglés esgrime que la compañía lo ha hecho de forma "ostensible durante todo el juego" y que además en lugar de utilizar el escudo oficial del equipo y reemplazarlo por "un simplificado logotipo de rayas blancas y rojas".



La compañía ha respondido a la demanda y ha explicado que es una "referencia legítima al equipo en un contexto de fútbol y que se ha usado desde 1992 sin que "el demandante se haya quejado".



El United ha asegurado que su escudo es "un activo muy valioso" y que cuando el usuario ve el nombre del Manchester United espera verlo junto al escudo oficial y que el uso que ha dado la compañía no es lícito.



Sega ha detallado que restringir el uso de Manchester United como nombre del equipo supondría una "restricción a la libertad de expresión" en un juego de ordenador.



El Football Manager es un videojuego de gestión de plantillas, en el cual el usuario puede escoger a un equipo y dirigirlo en el campo, haciendo fichajes, programando entrenamientos y otras actividades para tratar de avanzar como técnico.