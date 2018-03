El Manchester City sigue de compras y ficha a Mendy

MANCHESTER, INGLATERRA. El Manchester City confirmó hoy el fichaje del lateral francés Benjamin Mendy, que llegará al equipo de Josep Guardiola procedente del Mónaco por una cifra presuntamente récord para un defensor.

Mendy, de 23 años e internacional con la selección francesa, tendrá un contrato de cinco años con el club inglés y usará la camiseta número 22. El City no dio detalles sobre el monto del traspaso, aunque la prensa inglesa lo sitúa en 52 millones de libras (unos 58 millones de euros), un valor jamás pagado por un defensor.

"Estoy encantado de poder unirme al Manchester City", fue citado Mendy en el comunicado del club. "Son uno de los equipos líderes de Europa y Pep Guardiola es un entrenador comprometido con el fútbol de ataque".

Proud to announce you guys that I've officially joined @ManCity today !! ???? A dream come true to play under Pep's orders ???? #BM22 pic.twitter.com/3X18oIzDmC