El Manchester City es una aplanadora en la Copa FA

El Manchester City goleó al Burnley (5-0) y accedió con solvencia hacia los octavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup) de la que fue eliminado el Newcastle, superado por el Watford (0-2) en St James Park.

Dos equipos entrenados por técnicos españoles salieron airosos de los dieciseisavos. Pep Guardiola con el City y Javi Gracia, con el Watford, a costa del Newcastle de Rafael Benítez, progresaron en la competición.

De hecho, el Manchester City y el Watford fueron los únicos equipos de la Premier que este sábado atravesaron la ronda. El Derby County y el Swansea, que también se clasificaron, son de la segunda categoría inglesa. El Doncaster Rovers, que apeó al Oldham Athletic, es de tercera.

El Wolverhampton evitó a última hora la eliminación ante el Shrewsbury Town, de tercera, que dispuso de una renta de dos goles (2-2). El enfrentamiento se resolverá en un segundo encuentro (replay), igual que el duelo del Brighton and Hove con el West Bromwich, del Portsmouth con el Queens Park Rangers, o el del Middlesbrough con el Newport.

DUROS

El Manchester City arrolló al Burnley, que también disputa la Premier.

Guardiola dio un giro a su once inicial y aún así su superioridad no fue cuestionada en ningún momento. El español David Silva, el argentino Sergio Agüero, el alemán Lery Sane, Raheem Sterling o el francés Aymeric Laporte, no formaron parte del equipo titular.

El gol de Gabriel Jesús a los veinte minutos encarriló la clasificación citizen que redondeó el triunfo tras el descanso. El portugués Bernardo Silva y el belga Kevin De Bruyne dejaron sellado el objetivo. Un autogol de Kevin Long y el penalti transformado por Agüero, que sustituyó a Gabriel Jesús, completaron la goleada.

Estos son todos los resultados de dieciseisavos de final:

** Viernes 25 enero

BRISTOL CITY 2 - Bolton Wanderers 1

Arsenal 1 - MANCHESTER UNITED 3

** Sábado 26 febrero

Accrington Stanley 0 - DERBY COUNTY 1

Brighton & Hove 0 - West Bromwich 0

DONCASTER ROVERS 2 - Oldham Athletic 1

MANCHESTER CITY 5 - Burnley 0

Middlesbrough 1 - Newport County 1

Newcastle United 0 - WATFORD 2

Portsmouth 1 - Queens Park Rangers 1

Shrewsbury Town 2 - Wolverhampton 2

SWANSEA 4 - Gillingham 1

MILLWALL 3 - Everton 2

WIMBLEDON 4 - West Ham 2

** Domingo 27 enero

Crystal Palace - Tottenham

Chelsea - Sheffield Wednesday

** Lunes 28 enero

Barnet - Brentford