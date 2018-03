Una curiosa imagen se formó en el último entrenamiento del Real Madrid, previo a la final de Liga de Campeones ante el Juventus y que está dando la vuelta al mundo.

Se trata de la figura de un corazón visto desde una toma aérea. En la charla técnica en Cardiff, se aprecia al entrenador Zidane hablando a sus pupilos y desde un plano en altura se forma figura de un corazón.

Álvaro Morata compartió la imagen en su cuenta de instagram.

????