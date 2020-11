"El Lodo" es baja en el Marte

Se disputaba apenas media hora del partido entre el Atlético Marte y el Chalatenango el domingo pasado cuando el delantero carabinero, Edgar "el Lodo" Valladares tuvo que salir de cambio. Al final del compromiso, el entrenador Cristian Domizzi aseguró que su salida tuvo que ver con molestias que reportó el jugador por lo que no pudo continuar.

Esta semana, el artillero no ha entrenado junto con sus compañeros debido a que le han recomendado reposo por esta semana por lo que no estará disponible para el choque ante el Santa Tecla de este sábado en Las Delicias. Valladares expuso a EL GRÁFICO que espera recuperarse pronto y que el triunfo ante los norteños es un impulso anímico importante.

"Fue un pequeño tirón que me dio en el partido y tuve que salir. No estaré para el próximo partido, estaré de baja esta semana en recuperación porque no quiero arriesgarme para que no se haga más grave esta lesión. Me han recomendado reposo y debo cumplirlo. Me voy a incorporar al grupo hasta la próxima semana", dijo el delantero.

El choque ante los chalatecos es clave para la reacción marciana en el campeonato. Antes de ese compromiso, el equipo no sumaba de tres y estaba en la zona baja del grupo central. Luego de sumar la victoria, tienen una bocanada de aire según comentó Valladares.

"Fue un partido muy duro, estábamos con un hombre menos y con un 0-2 en contra, los compañeros hicieron todo lo posible y gracias a Dios se pudo ganar. Teníamos que sumar de tres para estar en el segundo lugar dependiendo de los goles", agregó.

Ahora, lo que le queda a este delantero es recuperarse cuanto antes y espera que el resposo le permita estar listo para la fecha seis cuando enfrentarán nuevamente al Alianza. Valladares ya anotó un tanto ante el Chalatenango en la primera fecha y ha sido titular en este Apertura 2020 haciendo pareja con el mexicano Daniel Guzmán.

"Espero estar pronto con el grupo, espero estar ante Alianza. El gol que he anotado me da confianza para mi que se viene. Antes está el juego ante el Santa Tecla y voy apoyar a los compañeros. Es un duelo de seis puntos porque tenemos que ganar para subir en la tabla", expuso.

Por su parte, el técnico Domizzi espera que pueda recuperarse lo más pronto posible aunque le conforta que tiene plantel para suplir su ausencia, tal y como ocurrió el domingo. "Nos avisó que tenía unas molestias y quisimos arriesgar. Es una baja importante y esperamos que durante la semana pueda recuperarse. Vamos a esperar", dijo el timonel.