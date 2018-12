El Liverpool abre la segunda vuelta de la Liga Premier ante el Arsenal

La Premier League iniciará este fin de semana su segunda vuelta con un interesante duelo en Anfield entre el Liverpool, cada vez más líder del campeonato, y el Arsenal, mientras que el Manchester City intentará romper su mala racha y reaccionar en el St Mary's Stadium, donde le espera el Southampton.

La liga inglesa supera su ecuador con un líder consolidado, el Liverpool, que ostenta seis y siete puntos de ventaja sobre Tottenham y City, respectivamente, y que sueña con cerrar una sequía que se prolonga casi tres décadas, ya que no es campeón desde 1990.

Invicto y eufórico, el equipo entrenado por Jürgen Klopp recibe al Arsenal, uno de los pocos rivales que ha logrado quitarle puntos esta temporada, pero que ha perdido fuelle con una sola victoria en las tres últimas jornadas y que llega quinto clasificado, fuera de los puestos de Liga de Campeones.

La alegría de los 'Reds' contrasta con la confusión de los 'Citizens' al mando de Pep Guardiola, que están viviendo un aciago mes de diciembre con tres derrotas, las dos últimas ante rivales asequibles como Crystal Palace y Leicester. El campeón está obligado a reaccionar en Southampton, donde espera un rival que está solo tres puntos por encima del descenso.

La segunda posición corresponde ahora al Tottenham, que al igual que el líder atraviesa un excepcional momento de forma. Buscará su sexta victoria consecutiva con su duelo en casa ante el Wolverhampton, un rival obligado a esmerarse en defensa, ya que los 'Spurs' han anotado 11 goles en las dos últimas jornadas.

Además, en esta última jornada del año también destaca la visita del Chelsea, que defenderá su cuarta plaza, al sorprendente Crystal Palace, y la del Bournemouth a Old Trafford, donde quiere hacerse fuerte un Manchester United que parece haber 'renacido' bajo el nuevo mando de Ole Gunnar Solskjaer.



PROGRAMACIÓN (HORA SALVADOREÑA)

Sábado

Brighton - Everton (9:00 am)

Fulham - Huddersfield (9:00 am)

Leicester - Cardiff (9:00 am)

Tottenham - Wolverhampton (9:00 am)

Watford - Newcastle (9:00 am)

Liverpool - Arsenal (11:30 am)

Domingo

Crystal Palace - Chelsea (6:00 am)

Burnley - West Ham (8:15 am)

Southampton - Manchester City (8:15 am)

Manchester United - Bournemouth (10:30 am)