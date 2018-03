El Limeño recupera más piezas para enfrentar al UES

El Municipal Limeño tiene un ojo puesto en su compromiso ante el Universidad de El Salvador (UES), de este viernes, y ya cuenta con nuevos jugadores para afrontar el reto de esta fecha 16 del torneo Clausura.Según el gerente del equipo cuchero, Pablo Cruz, el técnico paraguayo Hugo Ovelar ya podrá utilizar al volante Fabricio Alfaro, quien viene de pagar juego de suspensión, y al defensa argentino Carlos del Giorno, que superó una lesión.El zaguero, de hecho, ya estuvo en el banquillo en el partido del domingo ante el Sonsonate (victoria 1-0) pero podría ver acción si el timonel guaraní así lo decide.De esta forma, los únicos jugadores en la enfermería del club de Santa Rosa de Lima son Mario Machado, con quien ya no cuentan para este torneo, y el hondureño Clayvin Zuñiga, que se fracturó la tibia a finales de enero y se le pronosticaron tres meses de baja.El dirigente del Limeño manifestó que la seguidilla de partidos que tienen esta semana no es motivo de preocupación, pues el DT Ovelar usará dos equipos para disminuir la fatiga.Los cucheros enfrentaron ayer su duelo pendiente en Copa El Salvador ante el San Esteban, de la tercera división, con un equipo alterno, según explicó Cruz."No creo que nos afecte la proximidad de los encuentros. Las ligas difieren en calidad y dudo que eso nos afecte, además los jugadores que tenemos están bien preparados mentalmente", sostuvo el gerente.Dijo que no es la primera vez que juegan dos partidos en la misma semana y no se preocupan por el cansancio físico.