El Leipzig quiere cerrarle la puerta al Real Madrid por Timo Werner

ALEMANIA. La prolongación del contrato del delantero internacional Timo Werner tiene absoluta prioridad para el Leipzig, informó el gerente del club de fútbol alemán, Oliver Mintzlaff, el lunes por la noche en el programa de televisión"Sky90"."Tiene contrato hasta 2020 y se siente como pez en el agua", afirmó Mintzlaff, al mismo tiempo que dejó claro que el jugador de 21 años no tiene una cláusula de rescisión de contrato. Por ello, el club no tiene en cuenta un posible interés del Real Madrid o de otros equipos."Jugamos en la Liga de Campeones. Con ello le ofrecemos a Timo continuar con su desarrollo. Vemos todo de manera relajada", declaró Mintzlaff antes del debut del equipo del este de Alemania en la máxima competición de Europa, este miércoles, ante el Mónaco.Mintzlaff destacó el "increíble desarrollo" de Werner, que en 36 partidos oficiales anotó 25 goles para el Leipzig.El gerente del Leipzig solo ve difícil mantener al futbolista en el club a largo plazo si en un futuro el equipo no juega en las competiciones europeas. "Tendría una plataforma adecuada para seguir desarrollándose con nosotros", declaró además.Según medios españoles, el Real Madrid estaría interesado en la contratación del jugador después de arrancar la temporada con problemas de gol. El club blanco vendió en los últimos meses a Álvaro Morata y Mariano, mientras que Karim Benzema estará lesionado un mes y Cristiano Ronaldo tiene que cumplir todavía en Liga uno de los cinco partidos con los que fue suspendido por empujar a un árbitro.