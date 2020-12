El Leicester deja el camino libre al Liverpool y al Tottenham

El Leicester dejó el camino libre al Liverpool y al Tottenham, que se medirán más tarde con el liderato en juego en Anfield, tras volver a tropezar en su estadio, al caer este miércoles por 0-2 ante el Everton.



Los de Brendan Rodgers parece empeñados en hipotecar sus opciones de pelear por el título con los “reds” y los “spurs” en el King Power stadium, donde sumaron este miércoles su cuarta derrota en siete partidos.



Dio igual que enfrente se encontrara un Everton que tan sólo había sumado un triunfo en su cuatro últimos desplazamientos y que llegaba a la cita sin la presencia de su gran estrella, el colombiano James Rodríguez, lesionado.



El Leicester volvió a caer en los mismos problemas defensivos que ya le llevaron a perder en casa con el Fulham, el Aston Villa o el West Ham.



Carencias ofensivas que los “foxes” parecieron haber solucionado con la cómoda victoria (3-0) que lograron el pasado domingo en su estadio ante el Brighton, gracias a los goles de James Maddison, autor de un doblete, y de Jamie Vardy



Todo lo contrario que el Everton, que se adelantó a los 21 minutos en el marcador con un gol del brasileño Richarlison, que firmó el 0-1 con un potente y preciso disparo lejano.



Un gol al que los del italiano Carlo Ancelotti sumaron un segundo, obra del lateral Mason Holgate, que estableció a falta de dieciocho minutos para la conclusión el definitivo 0-2, que privó al Leicester de la oportunidad de auparse al liderato.



Primera plaza que tampoco pudo alcanzar el soprendente Southampton, tras empatar 1-1 en su visita al campo de un Arsenal, que pese a evitar la derrota volvió a dejar una más que preocupante imagen.



Y es que los del austríaco Ralp Hasenhuttl se mostraron durante todo el encuentro muy superiores a un Arsenal, al que sólo un chispazo de inspiración de Bukayo Saka, le impidió encajar una nueva derrota.



Un resultado al que los del español Mikel Arteta parecían abocados, tras ver como el Southampton se adelantaba a los 18 minutos en el marcador (0-1) con un tanto de Theo Walcott.



Pero cuando todo parecía perdido para los “gunners”, incapaces de crear el más mínimo peligro, surgió la inspiración de Saka, que con una magnífica jugada personal propició a los 52 minutos el gol del empate (1-1) del gabonés Pierre Emerik Aubameyang.



Un empate que el Arsenal logró conservar, pese a jugar con un hombre menos la última media hora de juego, tras la expulsión del brasileño Gabriel.



De hecho, los londinenses pudieron llevarse, incluso, la victoria en el tiempo de prolongación en un remate de cabeza de Rob Holding que se estrelló en el travesaño.



Quien no tuvo problemas para alzarse con la victoria fue el Leeds del argentino Marcelo Bielsa, que se impuso por un claro 5-2 al Newcastle.



Ni el tanto inicial de los visitantes, que se adelantaron a los 26 minutos en al marcador con un tanto del irlandés Jeff Hendrick, impidió el triunfo del Leeds, que no marcaba cinco goles en casa desde mayo de 2001.



Un festival goleador al que no quiso faltara el internacional español Rodrig1 Moreno que firmó a los 61 minutos el momentáneo 2-1 para los de Bielsa.