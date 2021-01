El LAFC hizo oficial el fichaje del arquero salvadoreño Tomas Romero 

Tomas Romero, portero estadounidense-salvadoreño, es oficialmente miembro del club LAFC de la MLS. Así lo comunicó el club angelino a través de sus redes sociales este jueves 21 de enero. El club californiano negoció el fichaje por $50,000 con el Philadelphia Union por sus servicios.

Romero viene procedente del Bethlehem Steel de la USL (cantera del Philadelphia Union ), en el que participó en 17 encuentros y en 16 de estos salió como titular. Su mejor encuentro fue en contra del Louisville City el 20 de julio del 2019, en dicho encuentro registró 11 atajadas y le valió el premio de jugador más destacado de la semana 20 de la temporada.

El juvenil de 22 años firmó el pasado viernes su primer contrato como jugador profesional con el club Los Ángeles FC de la MLS en su corta pero provechosa carrera futbolística que lo ha ligado a formar parte de las distintas selecciones juveniles de El Salvador desde el 2017 y poseer además la marca de ser el arquero más joven en debutar en la United Soccer League (USL) con apenas 17 años de edad.

“Estoy feliz, emocionado porque Tomás está cumpliendo su mayor sueño como era ser profesional y jugar en la MLS. Las negociaciones han sido largas y agotadoras pero al final siento que ha valido la pena porque como padres sé lo que Tomás se ha esforzado para no descuidar sus estudios en la Universidad de Georgetown y practicar dos veces al día con el Philadelphia Union”, destacó Edenilson Romero, padre de Tomás y su mayor mentor en su carrera.

Romero formó parte de la selección sub 17 que disputó en el 2017 las eliminatorias de la CONCACAF en Ciudad de Panamá, luego ha sido convocado para los trabajos de la sub 20 y últimamente fue llamado por el ex seleccionador nacional sub 23, Rodolfo Góchez, para trabajar microciclos en la ruta al Preolímpico en Guadalajara en marzo próximo por los dos boletos hacia los Juegos Olímpicos en Tokio, por lo que ha manifestado su deseo de ser tomado en cuenta por el nuevo seleccionador nacional sub 23, Hugo Pérez.