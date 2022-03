El Jocoro revive ante el Once Deportivo 

El Jocoro impuso sus condiciones en el polideportivo Tierra de Fuego y se llevó los tres puntos ante el Once Deportivo (2-1). La estrella del partido fue el delantero salvadoreño Santos Guzmán, autor de los dos tantos con los que el equipo fogonero se llevó el encuentro.

El equipo dirigido por Edgar "Kiko" Henríquez levantó cabeza luego de tres jornadas de no registrar una victoria. El Once Deportivo fue la víctima y sirvió de trampolín para que el Jocoro alcanzara los 16 puntos.Por su parte, el Once Deportivo no levanta el vuelo.

El conjunto aurinegro registró su cuarta derrota consecutiva y se quedó con 10 puntos en la tabla. Fue un partido intenso en ambos tiempos. El Jocoro le jugó de manera ofensiva al Once Deportivo que no pudo guardar el 0-0 en la rústica cancha de Tierra de Fuego.

Era la tarde de Santos Guzmán. El delantero nacional anotó el primer gol sobre los 36 minutos tras un tiro de esquina. Sobre lo último del primer tiempo, el árbitro señaló un penal a favor de los locales, pero Jhon Machado, encargado de ejecutar el tiro, falló ante la presencia de Yonathan Guardado.

A la siguiente jugada, el Once Deportivo logró emparejar las acciones con un gol del argentino Juan Mare.En el segundo tiempo también se percibió un partido parejo.

Pero fue el Jocoro quien lograría encontrar el tanto que le diera la victoria. El VIP de la tarde, Santos Guzmán encontró una pelota en el área luego de una prolongación de su compañero y nuevamente venció a Yonathan Guardado.

Con este resultado, el Jocoro obtuvo su cuarta victoria en condición de local tras vencer al Alianza, al Municipal Limeño, al Metapán y ahora al Once Deportivo.

Mientras que el Once Deportivo obtuvo su sexta derrota del torneo, la cuarta de forma consecutiva.