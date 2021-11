El Inter derrota al Shakhtar con un doblete de Džeko

Un doblete de Edin Džeko premió la insistencia del Inter de Milán (2-0) ante un decepcionante Shakhtar Donetsk, que se queda sin opciones de acceder a la Liga Europa tras su cuarta derrota europea consecutiva, en un grupo que decidirá sus dos primeras plazas en la visita del equipo italiano al Santiago Bernabéu, con presión añadida para el Real Madrid.



El paso en firme hacia octavos de final del Inter de Milán llegó a base de esfuerzo y oficio para tumbar a un Shakhtar cuya imagen se desplomó respecto a los cursos pasados. Siempre con el acento brasileño que impone una mayoría de su plantilla, que marca un estilo al que le faltó competitividad esta edición. Las opciones de pelear por un puesto en la Liga Europa eran remotas y las lcuhó durante una hora, el tiempo que le sostuvo en el partido su portero Trubin.



De lo poco que ha llamado la atención es su lateral derecho, Dodô, con capacidad para cotas mayores. Se examinó ante Perisic, que comenzó acaparando el protagonismo con sus incursiones. La de mayor peligro la mandaba Barella arriba en el adelanto de la falta de puntería del Inter que marcaría el primer acto. De lo poco ofensivo del Shakhtar llegó por la ambición ofensiva de Dodô, que probó con un potente disparo la seguridad de Handanovič.



El Inter necesitaba el triunfo para dar un paso firme y evitar llegar a la última jornada viéndose obligado a puntuar en el Santiago Bernabéu para no caer a la tercera plaza. Tensionado en los últimos metros, estuvo más cómodo cuando pudo correr. A Lautaro Martínez le faltó la chispa de velocidad necesaria para definir con calidad. Lento para armar el disparo en la primera de la que dispuso y llegando muy justo para no superar la salida del portero rival en la segunda.



Los momentos de asedio del Inter dejaron dos goles anulados, a Perisic por fuera de juego de Darmian antes de dar el pase y a Lautaro por falta en el inicio de la segunda parte. El equipo de Inzaghi llegó a realizar quince remates en la primera, pero a Džeko le faltó la puntería que recuperó a tiempo posteriormente. La mano salvadora de Trobin a su testarazo fue la parada del partido que mantuvo la igualdad al descanso.



No hubo noticias del Shakhtar en la reanudación. Se limitó a defenderse, sin ambición ofensiva, abandonado a su suerte. Era cuestión de tiempo y tardó 61 minutos en hacerse justicia. Džeko enganchaba un derechazo cruzado imparable tras un balón rechazado en la frontal de área y seis minutos después sentenciaba a placer, de cabeza prácticamente en la línea de gol, el 'caramelo' de pase de zurda de Perisic.



Se pudo apretar el final y regresar la emoción al Giuseppe Meazza, pero el último intento de Dodô lo repelió un poste y el balón se paseó por línea de gol sin encontrar rematador. El Inter cumplió y se jugará el liderato de grupo en el Bernabéu.