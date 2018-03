El Independiente ya prepara su logística si asciende a liga mayor

En caso de lograr el ascenso a la liga mayor, la dirigencia del Independiente de San Vicente iniciará el próximo lunes un acercamiento con las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) para utilizar ese estadio capitalino como segunda sede, mientras el estadio vicentino es remozado.



La información fue brindada este lunes por el presidente del Independiente, Giovanny Villalobos, quien sin querer adelantarse al resultado final (empataron con el Audaz en el primer partido de la final), dijo que el tema del estadio es prioridad, y que para la reparación del mismo cuentan con el apoyo del alcalde vicentino, Medardo Lara, al igual que con el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz.

"Al solo darse el pitazo final y si en ese momento logramos el ascenso a primera división, el estadio será cerrado para comenzar con los trabajos. Hemos pensando en la UES como segunda sede. En ningún momento estaríamos pensando en llevarnos el equipo para allá (San Salvador), por respeto a nuestra afición, pero creemos que si logramos el apoyo de estas autoridades podemos tener el estadio listo para un arranque de torneo", comentó Villalobos.

NO TIENEN BUEN ESTADIO

El mismo entrenador del Independiente, el uruguayo Rubén Alonso, aceptó previo a la serie ante el Audaz que el estadio Vicentino no cumple con los requisitos de un equipo de liga mayor.

"Este estadio no lo aprueban, hay que arreglarlo. No está apto para jugar fútbol de primera división, la cancha no sirve, ni la grama", valoró Alonso.

El estadio vicentino es propiedad del Estado y es administrado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Fue construido entre 1969 y 1970.

En 2013 tuvo algunas mejoras y su capacidad es para 8 mil espectadores.