El Güiri habló sobre la vuelta del Cádiz a primera división

Cadiz es de primera división. El equipo en el que Jorge González, el Mágico, brilló en España está de regreso tras 14 años fuera del circuito y luego de años de altos y bajos que incluso lo llevaron hace cuatro años a la segunda B.



Pero hoy era momento de celebrar. En el programa del lunes analizamos lo que significa incluso ahora la figura del salvadoreño para el fútbol de Cádiz y cómo se mantiene viva la leyenda del máximo exponente salvadoreño en el fútbol internacional hasta el día de hoy, más de 30 años después.



Eugenio Calderón mencionó que "tuvieron que pasar 14 años para que el Cádiz volviera a la primera división", algo que se celebra más como un sentimiento por el equipo que quizás en otro lugar de España.



Imágenes de cientos de aficionados en las calles entre lágrimas, pese a la pandemia, llenaron las redes sociales tras conocerse el regreso del equipo a la primera división luego de años y años de fracasos.



Pero la imagen del Mago sigue apareciendo incluso hoy. Cristian Villalta mencionó que "Estaba pensando y no encuentro un caso igual en que se tiende a hablar de El Salvador cuando se habla del Cádiz".



"Hay muchos casos de jugadores que calzan en un equipo pero no recuerdo a un extranjero que se lleve al país como el caso de Jorge González", reiteró Rodrigo Arias.



Eugenio Calderón también fue claro sobre lo que representa el salvadoreño en Cádiz: "Hay genios del fútbol que se recuerdan por una ciudad. Mágico fue un hombre de fiesta que llegó a un salón de baile extraordinario. Por eso es querido en Cádiz. En un deporte tan universal la gente lo reconoce en todo rincón".



"Cádiz estaba acostumbrado a estar en segunda. Suben con un Jorge González metiéndole goles al Barcelona. Cuando hablás con gente mayor allá hasta lloran recordando la mejor época del equipo de su vida", recordó Villalta respecto al legado de González al equipo de Cádiz.



Y las anécdotas respecto a lo que fue Jorge en Cádiz continúan como leyenda viva. "Cuando cuentan anécdotas, cuentan cuando Jorge iba por la banda porque sabían que habría culebrita pero no sabían cuándo. No es el éxtasis de las copas y las finales, sino la inventiva y los momentos del Mágico", recordó Rodrigo.



No todo era color de rosa, como recordó Cristian: "Hubo temporadas en las que Jorge vivió multado pero al final, luego de los años, la leyenda sigue ahí y cada vez mejor. Algo que envejece muy bien".



"Un gran jugador puede llegar a Cádiz pero alguien que se convierta en mito y leyenda, es muy difícil. Por eso ahora hablamos del Mágico", agregó Villalta. El paso del "Mágico" por Cádiz fue tan recordado el domingo que incluso las portadas de los principales medios españoles hicieron eco de lo ocurrido y recordaron también al salvadoreño.



RECUERDOS MEMORABLES



En vivo participó vía telefónica uno de los jugadores más queridos del equipo en décadas pasadas. Óscar Dertycia recordó su paso por la ciudad que enamoró a Jorge González, con quien no pudo jugar.



"Cuando yo llegué, Jorge Mágico ya se iba. No tuve la oportunidad de jugar con él", recordó, agregando que "Pasé seis meses en Cádiz y anduve en la calle y la ciudad sin problema. Lejos de la fama que podría tener uno, la gente tenía cariño y yo en el campo lo entregaba todo porque ellos lo esperaban".



También hubo espacio para revivir la entrevista del "Mágico" con El Chiringuito en el que no solo habló de su carrera en Cádiz, sino también de los momentos que pasó y compartió recuerdos con "Lobo" Carrasco y el "Loco" Gatti.