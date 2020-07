El Güiri al Aire analizó los problemas de la primera división para jugar el Apertura 2020

Crisitian Villalta, Óscar Guerra y Orestes Membreño analizaron en el Güiri Güiri al Aire de este miércoles, la situación del fútbol salvadoreño luego de la reunión de los presidentes de equipos de la primera división con la FESFUT, en la cual se anunció que esta liga recibirá 493 mil dólares de 1 millón que la FIFA le dará entre julio de 2020 y enero de 2021.

Según los presidentes de la primera división, los 493 mil dólares son insuficientes para poner en marcha el torneo Apertura 2020 y está abierta la posibilidad de no jugar en caso de no conseguir más fondos de patrocinios.

Óscar Guerra recalcó que la prioridad no era si iban a jugar sino que sí los equipos tendrían las condiciones. "Está la cuestión del dinero, de la salud, de los protocolos y todos los lineamientos que deben seguir", indicó.

Cristian Villalta expresó que influyeron las declaraciones de Yamil Bukele, presidente del INDES, quien en el programa del pasado martes aseveró que él duda que se pueda jugar el torneo Apertura con público y dijo incluso que no habrá tampoco torneo de baloncesto.

"Les escuché a los dirigentes decir un montón de veces que sin público no jugamos. Entonces decidan rápido para que no estén ese montón de familias esperando a ver qué pasa", expresó el gerente de El Gráfico.

Orestes Membreño expresó que los presidentes de los equipos están priorizando el pago de las planillas de jugadores los ingresos generados por los aficionados que irían al estadio. "Los estadios no están preparados para jugar con público, es mentira, ningún estadio del país tiene la infraestructura necesaria para recibir público en estas condiciones. No se puede jugar con público".

Según Membreño la pandemia puso al descubierto la fragilidad del fútbol salvadoreño. "El fútbol nacional se ha manejado mal desde siempre, los equipo no tienen el soporte económico para jugar sin público. Haber si con esto entienden qué es tener un patrimonio".

Por su parte Óscar Guerra puso como ejemplo que los equipos de México invertirían de 3 a 5 millones de pesos mexicanos (unos 175 mil a 200 mil dólares) en protocolos sanitarios, pruebas COVID-19 para tener la autorización de jugar sin público.

"Aquí serían fácil unos 30 a 40 mil dólares si se realizaran pruebas, pero ahorita creo que no está eso", reforzó. Membreño remató la idea al afirmar que "era ingenuo pensar que con el dinero que dio la FIFA iban a echar andar el torneo. Mejor que paren".

Cristian Villalta comentó que el fútbol salvadoreño ha perdido mucho tiempo. "El fútbol salvadoreño ha quedado retratado, un fútbol que no es profesional y que no ha sido gestionado de la manera correcta y que no tiene liderazgo".

"La reflexión le cae a toda la gente de la primera división y a todos los dirigentes, pero ojo que la Federación tiene que ser muy cuidadosa y no vayan a salir con una trastada de querer hacer un torneo con menos equipos, no vayan a salir con las viejas mañas de mirá, vení y dejemos fuera a fulano y a mengano'. Eso ya sería darle el tiro de gracia a un fútbol que está enfermo de muerte", enfatizó Villalta.

Óscar Guerra sostuvo que "más allá de la convicción de querer jugar, pero cuando ya te piden cuentas no tenés los recibos. Al final no todo va a ser para la planilla...Tenés que cuadrar cada centavo"

Cristian Villalta remarcó que "si FIFA no les da esa plata, la Federación ni se mete. La Federación está más preocupada por ver cómo paga su planilla, a parte no aporta ideas y no tiene liderazgo. Nadie está contento tal vez solo los de las ADFAS que no sé a cuenta de qué les van a dar un solo centavo si son los que menos van a competir".

El gerente de El Gráfico advirtió que podría ser más grave aún si la primera división termina dividida. "Está el riesgo de que digan que si a vos te alcanza Jocoro y a vos te alcanza Chalate, los grandes dicen que muy poquito, vaya, juguemos nosotros y metamos al Marte y al Firpo. Si salen con una cosa así que asco. Mejor fortalezcan, lo que nunca han tenido, una liga que negocie en bloque".

Los panelistas también consideraron que la planificación debe ser para los dos torneos no solo para el Apertura 2020. "Todo tiene que entrar en el análisis no solo esta mitad del año. No es solo el tema económico sino la competición misma", dijo Membreño.

Sobre la distribución del dinero de la FIFA para apoyar al fútbol en medio de la pandemia, Cristian Villalta dijo que no ve un objetivo y no solo era de repartir los fondos. "No veo un plan detrás de eso. Por primera vez en la historia del fútbol, FIFA está dando dinero para contingencia y usted tiene que hacer una apuesta estratégica".

Otro de los ángulos abordados en el Güiri al Aire fue el patrocinio. "Tampoco creo yo que sea muy favorable que una televisora salve un torneo y le queden debiendo tantos favores a un solo actor. Creo que se han saltado demasiadas líneas y hay que equipos que literalmente le deben su contabilidad", mencionó Villalta, quien además sostuvo que la Liga " ha perdido la capacidad de definir sus propios formatos de competición"

"Les deseamos que reflexionen y tomen las mejores decisiones porque hay mucha gente que está pendiente sobre todo los jugadores y sus familias", agregó Villalta.

SELECCIÓN

En el Güiri al Aire no podía faltar el tema de las diferentes selecciones nacionales que tendrán actividad en el Premundial sub-20, el Preolímpico y la eliminatoria mundialista.

Sobre la selección sub-20, Membreño dijo que era complicado. "Estos muchachos tiene que ver donde están, imagino que algunos estarán ocupados buscando algún trabajo".

En el caso de la sub-23, Guerra dijo que era de esperar fechas de entrenos y ya se tiene la base de jugadores. "Han estado trabajando previo al cierre, llegas a un acuerdo de viáticos y el que tenga la disponibilidad entrenar con ellos para que los cuerpos técnicos trabajen", dijo.

Respecto al combinado absoluto, Guerra es de la idea que no era de esperar a que FIFA confirme fechas. "Así haces que devengue el cuerpo técnico y le ayudas a al jugador con cierto ingreso". Membreño trajo a cuenta que la FESFUT debe tener listos los protocolos para entrenamientos.

"La obligación de una Federación es tener a sus selecciones compitiendo y no estar de alcahuete de los equipos. Pero en una situación como esta que no hay fútbol profesional de qué te sirve tener una Federación", comentó Cristian Villalta.

Óscar Guerra consideró que "si no hay campeonato, FESFUT debería preguntar a FIFA si pueden disponer a tiempo completo a los jugadores y si ellos quieren".