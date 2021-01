El Güiri al Aire analizó la competición que se viene para 2021

El Güiri Güiri al Aire comenzó 2021 con el análisis de las principales competiciones del año y en el primer debate Cristian Villalta, Eugenio Calderón, Óscar Guerra y Marcelo Betancourt dibujaron las líneas de lo que trae el Año Nuevo en el ámbito nacional e internacional.

Los panelistas coincidieron que el 2021 será complicado para el fútbol salvadoreño y en el fútbol nacional Alianza sigue siendo favorito para pelear por el título del Apertura 2020.

"En lo deportivo Alianza tampoco puede hoy sacar pecho, es un equipo que no terminó de potenciarse y no es el mejor Alianza que vimos en las últimas temporadas. Que sigue siendo el favorito y sigue teniendo el mejor plantel estamos todos de acuerdo pero va a tener que darnos algo diferente en el 2021 si no la quiere pasar mal", comentó Eugenio Calderón.

Óscar Guerra valoró que "por las condiciones del fútbol salvadoreño y siempre y cuando Águila y FAS encuentren rachas, serían los únicos que podrían darle pelea a Alianza".

Para Cristian Villalta el nivel del fútbol salvadoreño, que ya estaba golpeado y bajó durante la pandemia. "No se va a recuperar rápidamente para eso necesitas motivación, necesitas recursos, necesitas inversión y nadie sabe de dónde va a sacar inversión nuestro fútbol", dijo.

Villalta también enfatizó que en países como Honduras, Costa Rica y Panamá la industria del fútbol también fue golpeada por la pandemia, pero el tema de la selección y la eliminatoria mundialista o Copa Oro les inyectará recursos y reactivará el mercadeo y patrocinios.

"Para El Salvador eso no sé si va a ser un salvavidas, en selecciones nacionales va a ser un año intenso", comentó Villalta.

La ruta de la selección mayor de fútbol de El Salvador en la eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022 fue uno de los temas que ocupó un buen espacio y animó la charla en la mesa más redonda.

El Salvador comenzará la eliminatoria el 25 de marzo ante Granada en el Cuscatlán y luego viajará para enfrentarse a Montserrat el día 28.

"Para cualquier país de la región medianamente ordenado y sensato hay oportunidades de ingresos, de mercadeo y otras cosas que podrían compartir con los equipos de su liga pero en nuestro caso, el semestre a mí me arroja mucha incertidumbre", recalcó Cristian Villalta.

Marcelo Betancourt, gerente de El Gráfico, trajo a cuenta el tema físico. "Los preparadores físicos nos dicen que los jugadores no llegan todavía no han llegado a su mejor condición, nuestros jugadores no estaban preparados para frenar 10 meses y les está costando recuperarse. Nos vamos a pasar el 2021 pagando una penitencia cada vez que salimos del país porque los jugadores no van a estar preparados físicamente".

Calderón fue más crítico, matizó el tema de la edad y definió a la Liga salvadoreña como "cansada", mientras que Cristian expresó "todas las tareas pendientes de nuestro fútbol han pasado factura: dirigencia incompetente, factura; reñidos con la transparencia, factura; un fútbol botarar que no ahorra ni prevee ni tenía un solo peso para enfrentar una providencia, factura".

En otra contra, Calderón aseveró que "No tenemos jugadores en ligas de categoría que puedan aportar un nivel que nos invite a soñar... No debemos hacernos ilusiones y crear falsas esperanzas".

Además de la selección absoluta, Marcelo Betancourt recordó que los otros combinados nacionales también tendrán actividad. "La femenina va a tener el Premundial, la sub 20 el Premundial en febrero y se está hablando que en Guadalajara sería en abril y es probable porque FIFA tiene que definir si va a haber Mundial sub 17 este año y habría un premundial en septiembre. La otra es la playera".

En el área de la Concacaf y sobre Copa Oro, Óscar Guerra destacó a México y Estados Unidos como favoritos. Calderón también coincidió con este enfoque pero agregó que le interesaría ver a Curazao, Jamaica, Haití y otras selecciones.

"En este momento México tiene lo que le falta a Estados Unidos: un buen entrenador. Estados Unidos tiene la mejor generación, creo de su historia, pero necesita un técnico diferente", expresó Guerra.

LO INTER

En el campo internacional, los panelistas del Güiri al Aire conversaron sobre la eliminatoria mundialista en la CONMEBOL, la Eurocopa, la Liga de Campeones.

"Bélgica es un equipo maduro, está en el mejor momento de su historia y tiene que ir a asaltar la Eurocopa si o si. Tiene la calidad y todo para buscarlos. No sería una sorpresa en lo absoluto" , dijo Cristian Villalta.

"Brasil va rumbo al Mundial y cada vez mejor. Argentina da el paso adelante y ya no gira el equipo alrededor de Messi, es un mejor equipo y se ha notado en las eliminatorias" , comentó Betancourt.

En cuanto a la Liga de Campeones, el Bayern Múnich fue uno de los clubes que figura como firme contendiente, aunque no descatar al Real Madrid, Manchester City y Livepool.