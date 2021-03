El Gráfico TV: todo lo que dejó el partido Montserrat contra El Salvador

El Gráfico TV comenzó la semana con un amplió análisis sobre el pálido empate 1-1 de la selección mayor de El Salvador ante Montserrat en el estadio Ergilio Hato y los panelistas también hicieron un repaso por las declaraciones del futbolista Erick Rivera, quien definió como "falta de respeto" la decisión técnica de descartarlo para el viaje a Curazao y no darle minutos en el juego ante Granada.

"Yo no puedo comprar la idea que este sea nuestro nivel", recalcó Diego López, quien después enfatizó que "El equipo puede potenciarse, podemos mejorar".

Cristian Villalta recalcó que el empate no fue casualidad. "No es casualidad que jugando con lo peor de la Concacaf 1-0, 1-1, empate, nos ganan. Vas a ver que hay una continuidad de resultados desde que el hombre vino y jugando contra rivales débiles no nos ha sobrado nada".

Arias recordó que en el esquema de Carlos de los Cobos presentó tres cambios notables respecto al partido ante Granada en el Cuscatlán que fueron Roberto Domínguez, Rodrigo Rivera y el portero Benji Villalobos por Henry Hernández.

"El cambio de Rivera es el que más incidió en la selección porque funcionó por mucho tiempo", dijo Rodrigo.

Sin embargo el empate abrió el debate y surgieron los comentarios de que no hay conjunto y destacan las individualidades. "No es descabellado pensar que este equipo no iba a funcionar si era la segunda vez que jugaban juntos...Nos metió en problemas Montserrat con muy poco, es un equipo muy limitado", enfatizó Diego.

Desde la perspectiva de Marcelo Betancourt "El empate te complica en la tabla de posiciones, te deja empatado con Antigua y Barbudas, pero a nivel de resumen, de rendimiento y de juego, la selección, bastante pobre".

Para Cristian Villalta el 1-1 es "el resumen de lo mal que se ha hecho el trabajo, vamos a llegar con los pies hinchados....No puede darse el lujo de despreciar a ningún jugador".

Sobre las declaraciones de Rivera, Diego López discrepó en algunos puntos con la posición del delantero del Aurora de Bolivia.

"No estoy de acuerdo con Rivera que solo por ser legionario tenga que jugar y si me parece que es una falta de respeto tenerlo entrenando desde enero hasta acá después del buen torneo en Bolivia, podía funcionar", dijo López.

Para Marcelo Betancourt "el tema con Erick Rivera son las formas, si no hubiera un desencuentro entre jugadores y cuerpo técnico esto no tuviera la fuerza que toma....El tema de cortar a un jugador es algo normal pero las normas, las fornas y el desencuentro va a generar esas chispas".

Desde Miami y en retorno al país, Samuel Martell, enviado especial de Grupo LPG al partido Montserrat contra El Salvador, fue enfático en que el 1-1 dolió en la interna azul.

"Nadie pensaba empatar y menos perder en Curazao, David Rugamas confesaba que dolió el empate", comentó Martell.

Para el periodista de Grupo LPG, Montserrat ya no es la misma selección que El Salvador enfrentó en 2018. "Creo que Montserrat y Curazao son las selecciones que tienen la mejor alza", dijo.

Y sobre el caso de Erick Rivera comentó que 'Creo que las declaraciones respetuosas de Erick Rivera no quita la esencia de lo que está sucediendo en la interna en otros menesteres".

ASÍ FUE EL DEBATE: