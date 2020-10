El Gráfico TV profundizó en la derrota del FAS ante Managua

El Gráfico TV profundizó en la eliminación del FAS del Zarco Rodríguez apenas en la ronda preliminar dela Liga CONCACAF al perder en penaltis ante el Managua FC de Nicaragua que celebró una importante victoria en el estadio Cuscatlán la noche del martes.

Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias y Diego López fueron los encargados de analizar la fugaz participación del FAS en Liga CONCACAF.

"Fracaso rotundo" fue el término utilizado por Diego López, mientras que Eugenio Calderón lo etiquetó como fracaso.

Por su parte Marcelo Betancourt consideró que "no era una gran hazaña del Managua y recalcó que era más "un problema del FAS que mérito del Managua y se encontraron al peor FAS". Además Chelo dijo que "El FAS tiene que entender que no es fácil, que no es instantáneo el fútbol...FAS tiene que tener muchísima paciencia".

Rodrigo Arias remarcó que la derrota del FAS fue un síntoma del fútbol salvadoreño desde hace tres años en torneos regionales. "Es un golpe para el fútbol salvadoreño", reforzó Diego López.

También hubo tiempo para repasar la derrota del Real Madrid y el histórico gol de Roberto Domínguez en la Copa Libertadores en la derrota de su equipo el Bolívar por 2-3 ante el Guaraní paraguayo y que lo convierte en el primer salvadoreño en anotar en el prestigioso torneo de clubes suramericanos.

Así fue el debate: