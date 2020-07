El Gráfico TV habló sobre el papel los jugadores en próximo Apertura 2020 y el caso de Carlos Carrillo e Independiente

El Gráfico TV de este miércoles profundizó el papel fundamental que ha tenido la propuesta de los futbolistas sobre aceptar la reducción de un cierto porcentaje de sus salarios para palear la crisis financiera que viven los equipos de la primera división y así asegurar a que haya torneo Apertura 2020.



Según pudo corroborar el panelista Cristian Villalta, la Asociación de Futbolistas, representada por Carlos Carrillo y la dirigencia de la primera división acordaron una reducción salarial del 20% para este Apertura 2020.



Esta decisión permite a los equipos de la primera división oxigenar un poco la crisis financiera que manejan y que pone en peligro la realización del Apertura 2020.



Los panelistas aplaudieron el hecho de que el futbolista por primera haya sido tomado en cuenta por la dirigencia de la primera división con respecto al futuro del balompié nacional.



"Hemos recibido información sobre la reunión entre jugadores y la dirigencia de la primera división, lo importante aquí es qué porcentaje de su salario estarán de acuerdo los jugadores a sacrificar para volver a la acción. Según las fuentes que tenemos que los jugadores se plantearon en un principio un 15%, la dirigencia dijo 25%, entonces los jugadores están dispuestos el 20%", dijo Cristian Villalta.



Diego López también dijo que corroboró que los equipos estarán dispuestos a pagar la pretemporada debido a que los jugadores no tienen recursos para movilizarse.



"Los jugadores han pedido que le paguen la pretemporada de entrada porque no tienen mucho para moverse. También piden que el club cubra los gastos por si un jugador resulta positivo de COVID-19", afirmó Diego López



"Me parece hasta histórico que una gremial de futbolistas se hayan sentado en la mesa de las negociaciones y tengan la capacidad de negocia ciertos términos, me parece bastante bien", dijo Marcelo Betancourt.





SOBRE EL CASO DE CARLOS CARRILLO, LA FESFUT Y EL INDEPENDIENTE.



Los panelistas se refirieron al caso entre Carlos Carrillo y el Independiente. El jugador demandó ante el Tribunal de Arbitraje de la FESFUT por incumplimiento salarial. El Tribunal de Arbitraje falló a favor de Carlos Carrillo y el Independiente pagará lo demandado por el jugador.



"Carrillo presentó la demanda, tenía muchos elementos a favor, la FESFUT falló a favor el 6 de marzo, entonces uno se pregunta, si el 6 de marzo un Tribunal tiene justificada una resolución a favor de un jugador, por qué esperar hasta el 7 de julio", dijo Cristian Villalta.



"Lo que ocurrió que alguien en ese Comité Ejecutivo se le ocurrió sacar la firma de los señores del Tribunal, la parte acusada tenía elementos de tres centavos, quiere decir que todo se mueve por voluntad", agregó Villalta.



Por su parte, Marcelo Betancourt dijo que le pareció bien que el Tribunal de Arbitraje fallara a favor del jugador.



"Hay que aclarar que es demasiado justo que fallaran a favor de Carlos Carrillo, porque lo trataron tan mal en Independiente porque le dieron la resolución un día antes de que cerraran las inscripciones, no le dieron opción de buscar otro equipo", añadió Chelo.



"Da la impresión que las cosas en la FESFUT se mueven por los que le interesa", concluyó Betancourt.

VER PROGRAMA: