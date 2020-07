El Gráfico TV habló de la reunión entre la Asociación de Futbolistas y la primera división

En el programa de este martes, los panelistas de El Gráfico TV hablaron sobre la reunión que tuvo la liga y la Asociación de Futbolistas (Asofutproes), donde buscaron un acuerdo sobre el futuro del próximo torneo Apertura 2020.



Esta noche, Diego López, Rodrigo Arias y Eugenio Calderón analizaron las declaraciones del presidente de la Asociación de Futbolistas,Carlos Carrillo y el presidente de la primera división, Samuel Gálvez tras tener la reunión.





"De lo poco que dijo Carlos Carrillo representante de la Asociación de Futbolistas, él ve positivo, transmite las ganas de volver a jugar o trabajar un par de meses al año, la intención que creo que transmite Carrillo es juguemos. No estoy convencido de que los futbolistas tengan una propuesta firme, con una cifra aceptable por todo. Hay mucha especulación, hay muchos puntos suspensivos en la propuesta de los jugadores", analizó Rodrigo Arias.



"Yo creería que por mensajes de WhatsApp se pudieron poner de acuerdo los futbolistas para llegar con una propuesta allá y decir esto es lo que aceptamos, esto no y ahorita tendrían que estar elaborando la propuesta en firme", dijo Diego López



"Es importante porque teníamos semanas o hasta un mes de no saber nada de la Asociación de Futbolistas, es importante que se le involucre en las decisiones, yo creo que se van a tomar parámetros internacionales con respecto a la reducción de salarios. Qué es más importante para el futbolista en este momento, aceptar reducción de salarios o perder todo el salario. Acordémonos que nuestros jugadores no cobran desde el pasado mes de marzo", reforzó Eugenio Calderón.



Los panelistas concluyeron que la intervención de la Asociación de los Futbolistas le cambió el panorama al fútbol nacional.



"Me parece súper bien donde Carlos Carrillo dice que ambas partes tienen que ceder, y desde ahí se nota la voluntad de Asofutproes para tomar una decisión para el bien de nuestro fútbol", dijo Diego López.



Eugenio Calderón consideró que la participación de los futbolistas en los acuerdos que se tomarán en el fútbol nacional, hacen más fácil que tanto la FESFUT, como la primera división resuelvan un problema.



"Hay que esperar una reunión de la liga bajo la propuesta de los futbolistas, eso te resuelve un tema, esta semana hay negociaciones y casi a punto de firmar entre patrocinadores importantes y la liga", concluyó Eugenio Calderón.