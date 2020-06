El Gráfico TV analizó lo protocolos de utilización del VAR

Los panelistas de El Gráfico TV, Cristian Villalta, Diego López y Marcelo Betancourt debatieron sobre el protocolo de utilización del VAR en los partido de las ligas europeas.

El Videoarbitraje sigue generando discusiones en cuanto a cuando usarse. Este día en El Gráfico TV debatieron sobre la universalización del protocolo para utilizar el VAR.



Cristian Villalta inició la discusión sobre los conceptos que publicó el INFAB, el máximo rector de las reglas del fútbol en el mundo sobre las directrices de cuando o no utilizar el VAR en un partido.

"El INFAB tuiteó una serie de conceptos para esclarecer dudas con respecto a la liga española y según el INFAB hay unas directrices muy claras en cuanto a recurrir a la revisión del VAR, pero, ¿por qué si la situación están muy claras sigue habiendo tanto debate?", dijo Cristian Villalta.



"Para empezar es que sigue habiendo una discusión con respecto al rol del árbitro, el VAR y al protocolo, para empezar, protocolo hay uno en Inglaterra, otro en Italia, uno en la UEFA y otro en España, no hay uno solo", extendió el debate Marcelo Betancourt.



"En el caso de la liga española, el árbitro de la cabina solo puede sugerir a menos que sea una en una acción que deje cierta duda, pero si no hay nada razonable, entonces no entra", agregó Chelo.



Sin embargo, pese a la apreción de Betancourt, Villalta abrió otra puerta en la discusión con una interrogante sobre qué rol tienen los árbitros que están en la cabina del VAR.

"Entonces uno dice, ¿cómo es este asunto?, ¿qué grado de invasividad tiene el que está en la cabina?", preguntó Villalta



"Esto es un asunto de apreciación", dijo Chelo, "es decir, el caso específico de la falta, si hay un choque donde está en disputa el balón, y si hay un choque de hombro con hombro y no de hombro con espalda, entonces no hay falta y si el árbitro no da falta y el árbitro que está en cabina considera de que no hay falta entonces no hay nada qué hacer", añadió.



"Chelo, tú no estuviste el lunes, el partido del Real Madrid del domingo dio de qué hablar, el árbitro no revisó el VAR en ninguna de las ocasiones", dijo López, "es porque no lo consideró, el árbitro señaló la acción, incluso en el fuera de lugar, fue el línea el que señaló el fuera de juego, y desde el VAR consideraron de que no se habían equivocado".respondió Chelo.



"Basta el VAR, porque tendríamos que estar diciendo, grande el VAR, porque tenemos claro", contrapuso López.

"Pero ese partido es el ejemplo, porque en ese partido no intervino el VAR y no se equivoca", agregó Chelo. "Es cuestión de apreciación", respondió Diego López.

En ese orden, Cristian Villlata cerró la discusión con la idea de que este debate del VAR terminará cuando el mundo tenga un protocolo uniforme sobre cuando utilizar el recurso del video.

"En todo caso de que se equivoque o no, a todos nos tranquilizaría que en un partido importante, como la final el Mundial, que en todos los partidos de fase de grupo, de eliminación, el árbitro en una jugada delicada, aunque esté seguro de lo que haya visto, vea el VAR, si de verdad universalizan el protocolo, estas discusiones se van a terminar", dijo Villalta.

Por lo que concluyó: "Es una crítica a las políticas del arbitraje, porque los que han decidido esto no son los que se ganan el pan de esto, son los tipos de saco, a los que nunca les vemos la cara, que digan que siga mandando el árbitro".