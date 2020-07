El Gráfico TV analizó la situación del fútbol nacional en el contexto de la pandemia

Los analistas deportivos de El Gráfico TV, Cristian Villalta, Eugenio Calderón y Diego López, analizaron las consecuencias que podría traer las últimas decisiones del gobierno con respecto al manejo de la pandemia del COVID-19 en el fútbol nacional.



Desde el gobierno, se anunció que la fase 2 de reapertura de actividades nuevamente se postergó debido a la situación de la pandemia del COVID-19 en el país. Esto desató incertidumbre en el deporte rey sobre cuándo realmente podría empezar el torneo Apertura 2020 en las tres divisiones profesionales.



"Hay razones de peso para creer que las mejores proyecciones de llevar a cabo el torneo en las fechas en las que hemos estado conversando por lo menos en la última semana podrían frustrarse y mínimo podría haber un traslape de esas fechas, aún no hay certeza sobre cuándo se podría llegar a la fase 3, 4 pero hasta donde entiendo, los planes de la primera, segunda y tercera ya están establecidas, ya hay fechas, no hay detalles de protocolos sanitarios", abrió el debate Cristian Villalta.



Por su parte, Diego López aseguró que la situación del país se resume en una "contradicción tras contradicción" por parte del manejo de la pandemia del COVID-19.



"Es una contradicción tras contradicción, no hablo de ellos mismos, sino de la situación que estamos viviendo sobre cómo se maneja la pandemia. El fin de semana se inundó con mensajes que la primera división hizo oficial el nuevo formato y que ya estaba todo armado, ayer domingo el presidente dice que la fase 1 se corre 15 días más, ahora el presidente del INDES también dice que el deporte se mantiene en fase 1 y sobre el fútbol, dice que hay un 65% de posibilidades de que haya fútbol", aseguró Diego López.



Por su parte, Eugenio Calderón le dio otra perspectiva a la temática y se enfocó en cómo los futbolistas saldrían afectados en el caso de que no haya fútbol en el resto del año.



"La Federación tiene un problema más grave, porque los contratos de los futbolistas son los que avala un organismo federativo y si no hay fútbol esos contratos. La primera fase de la emergencia la resolvieron, hay jugadores que tenían contrato hasta el 2020, pero qué pasa con los jugadores que tienen contrato hasta diciembre 2020. Hoy es una necesidad la que tienen ya, hoy sí donde asustan, olvidémonos del formato, eso es lo menos importante", aseguró Calderón.

Cristian Villalta completó la idea de Diego y Eugenio al decir que "Si la desescalada impide llevar a cabo fútbol en lo que queda del año, la familia de los jugadores y los jugadores necesitan ingreso, los clubes necesitan proteger y mantener los contratos con los jugadores y la Federación necesita que haya una competencia profesional corta en este semestre, vos podes honrar los intereses de esos tres sectores, la Federación tiene que ser creativa y mantener esa mesa de diálogo con los jugadores, dirigentes y árbitros".

MIRÁ EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ: