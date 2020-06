El Gráfico TV analizó la legalidad de las credenciales del actual Comité Ejecutivo de la FESFUT

Los panelistas de El Gráfico TV analizaron nuevamente el proceso de elección del actual Comité Ejecutivo de la FESFUT, luego que el presidente de la misma, Hugo Carrillo, enviara una carta con documentos que evidencian el visto bueno tanto de la FIFA y del Ministerio de Gobernación.

"El presidente de la Federación, Hugo Carrillo, me envió una carta y unos documentos, en alusión directa a un segmento de la entrevista, pero puntualmente él citó tal cual el momento del programa y el momento de que este servidor dice que ese es el enigma y con el propósito para que aclarar envió las acreditaciones sucesivas de los comités ejecutivos 2010-2014, 2014-2018, no está la documentación 2018-2022, pero sí está por un lado el documento en donde están las observaciones que en su momento dio el jefe de registro, negándole la acreditación, luego está la solicitud razonada que presentó la Federación y además nos facilitó el documento final en donde el exministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia reconociera la legalidad de toda la elección", explicó Cristian Villalta.

El documento revela que en efecto, la FESFUT fue intervenida por el Ministerio de Gobernación luego que este considerara en primera instancia irregularidades en su proceso de elección.

"El registró les negó en efecto las credenciales, sosteniendo que violaron sus estatutos de elección, al día siguiente el Comité apeló sosteniendo que su elección no tenía nada de diferente que las del 2010-2014, 2014-2018 y luego el ministro de gobernación estableció que todo estaba acorde a los estatutos y aceptaba, descarta el criterio de la jefa de registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro... hoy nos queda claro que en efecto hubo una intervención del ministro de gobernación, todo está en marco legal de la ley. Es decir que no solo FIFA les dio la bendición, sino que también las autoridades nacionales", dijo Cristian Villalta

"Es un tema delicado porque se tocan fibras altas, queda claro que para la consecución de la autorización del ministerio de gobernación hay indicios muy claros que otra vez los tentáculos políticos intervinieron en materia futbolística y deportivo, todos sabemos que hay políticos que estuvieron en las altas esferas del gobierno anterior, es triste porque hoy recordamos una participación de la selección en España 82 y los términos administrativos de nuestro fútbol siguen con mal olor, pero esto no es solo hoy, sino de muchos años atrás", dijo Eugenio Calderón, sobre el papel de la autoridad nacional con respecto al caso de elección de la FESFUT.

El análisis de los panelistas los llevó a concluir que el argumento de la FESFUT ante la decisión del Gobernación fue de que los procesos de elección de autoridades de la Federación se ciñen a los estatutos de la FIFA y no a los de las leyes del país.



"Debemos de entender que en todo el mundo, el fútbol tiene un componente político en el sentido teórico clásico, no estoy hablando de poletiquería, ¿por que? Porque la FIFA le pide a todas sus asociaciones, que en tu país, que actúes y te gobiernes del mismo modo como yo lo hago, y a la FIFA no le interesa que poniendo esos estatutos corresponde a las leyes, en este caso en particular, la gran salvedad que hace la FESFUT, es que no pudo haber violación de estatutos si ella se ciñe a los estatutos de FIFA y entiende que estos no están sujetos a las mismas leyes que rigen al resto de asociaciones del resto de El Salvador y lo interesante es que la autoridad acepta ese razonamiento y ese es el gran argumento de fondo", añadió Villalta



"Siempre tenemos dudas de qué pasó en gobernación, qué pasó entre la empleada que vio irregularidades en el proceso de la FESFUT, la apelación y la corrección el ministro, el por qué se aceptó, si en el 2010 y el 2014 se hicieron igual, eso no quiere decir que esté bien¨, agregó Rodrigo Arias.



Los panelistas señalaron que la administración pública tiene parte de esta problemática, debido a su nulo pronunciamiento del caso.



"Todos sabemos que la FESFUT no ha sido transparentes en sus gestiones, esto nos tomó por sorpresa que hayan compartido algunos documentos, pero además creo que desde la administración pública se han cometido errores al no compartir información y aquí incluyo a la actual administración, que ya lleva un año y no se ha pronunciado", dijo Cristian.



"Creo que la administración pública se ha conformado que su relación con el fútbol sea cada cuatro años , reconocer y dar credenciales de manera cuestionable, y por el otro lado darle alguna plata mal fiscalizada, en este momento, como ya no hay plata, y como gobernación ya no se encargará del registro de las asociaciones con fines y naturaleza deportiva y mientras la Federación no se inscriba en el INDES, aparentemente ente la FESFUT y Estado salvadoreño no hay ningún vínculo y relación, eso es materia de discusión, en este momento la Federación tiene activado todos sus escudos y con esa decisión de Gobernación y con la bendición de la FIFA la FESFUT crea que sea impune", concluyó Cristian.

