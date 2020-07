El Gráfico TV analizó la influencia del Mágico en Cádiz, equipo que volvió a ascender a la LaLiga

Los analistas Cristian Villalta, Eugenio Calderón y Diego López analizaron, en El Gráfico TV, la importancia que tiene Jorge "Mágico" González en el Cádiz, el equipo que recién ascendió a la primera división de España tras 14 años de ausencia.



Los tres analistas revivieron las escenas donde el Mago salvadoreño reacciona al nuevo ascenso del Cádiz a la Liga en el programa español El Chiringuito.



"Alguien dirá, por qué es importante en en un país centroamericano, con los problemas que está teniendo de orden sanitario y otros tipos, por qué es importante el ascenso de España; bueno eso es responsabilidad exclusiva es de un hombre llamado Jorge Alberto González, Jorge estableció un puente invisible y entrañable entre El Salvador y Cádiz y cada vez que pasa algo en Cádiz, los secos escuchan al otro lado del océano, y el Cádiz ascendió a primera división y lo hizo a lo Cádiz, sufriendo", dijo Cristian Villalta para abrir el tema.



"14 años tuvieron que esperar los fans para ver otra vez el equipo amarillo en primera división, es un logro importantísimo, es muy complicado subir de la primera división española y llegar para pelear. Y el Mágico es el jugador más grande que ha pisado en el Césped del Ramón de Carranza. Mientras no llegue otro, el Mágico es ya considerado una leyenda del fútbol, más allá de las que son las historias del Mágico, se le reconoce como un genio del fútbol y eso es y es el gran orgullo de un país futbolero como es el nuestro, el tener esa figura de ese nivel, de esa envergadura", agregó Eugenio Calderón.



Otro de los puntos que tocaron fueron las imágenes del Mágico con la leyenda argentina Hugo Gatti en el programa El Chiringuito.



"Me quedo con algo que yo nunca había escuchado, lo dijo el Loco Gatti, es el abanderado del fútbol salvadoreño y no se ha trabajado para que haya otro abanderado", puntualizó Diego López.

También concluyeron que el Mágico es considerado un genio del fútbol y que es un orgullo para un país futbolero como El Salvador.



"El Flaco Menotti insignia de entrenador y que muchos han tomado de su ejemplo, se llenaba la cosa de cosas buenas de Jorge y de lo que Jorge significaba siendo mejor", añadió Diego López.



"Esto es muy nuestro, este es un genio, pero qué historia, qué identidad, lo que nos ha faltado en muchos aspectos en el país, es una maravilla, unas playas divinas, la gente trabajadora, pero...", aportó Eugenio.



"Hay cosas del Mágico que ya no tienen que ver con que sea salvadoreño o no, tiene que ver con la genialidad y creo que hay cierto tipo de cosas, hay pocas, yo he conocido dos o tres personas, una de ellas es el Mágico y es que ellos tienen un rasgo que a los demás nos falta, todos hemos pensado en algo que vamos hacer mañana o en el fin de semana, pero hay gente muy limitada que vive el momento, y no se preocupa por lo que pasó, ni por lo que va pasar, hay unos cuantos seres humanos que han vivido de ese modo, el Mágico es uno de ellos, y la mayoría son artistas", finalizó Cristian Villalta.