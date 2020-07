El Gráfico TV analizó el nuevo formato del Apertura 2020

El Gráfico TV analizó el nuevo formato de competencia del Apertura 2020 el cual contemplaría una fase inicial con tres grupos, uno por cada zona del país el cual definiría en cuál de los dos grupos para la segunda fase jugarán los 12 equipos.

A falta de hacerse oficial este viernes, en la fase inicial se dividen los equipos según su ubicación geográfica de los estadios donde actúan como local. En esta etapa serán 36 partidos y cada equipo disputará seis partidos.

Según explicaron los panelistas el primer lugar y el cuarto de cada cuadrangular por zona quedaría en el grupo A, mientra que el segundo y tercero pasarán a conformar el grupo B.

Bajo esta propuesta de formato en el grupo Occidente estará FAS, Sonsonate, Isidro Metapán y 11 Deportivo que jugarán uno contra todos y a dos vueltas. En el grupo de la zona Centro se verán las caras Alianza, Atlético Marte, Santa Tecla y AD Chalatenango.

En la zona Oriente estarán Águila, Luis Ángel Firpo, Jocoro y el Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima, de acuerdo al formato que podría aprobarse este viernes en la reunión de la Comisión Especial para la Reactivación del Fútbol.

"Lo destacable de esta fase es que no es eliminatoria y sirve de alguna manera para jerarquizar. Nadie quedará eliminado", comentó Marcelo Betancourt. Por su parte Cristian Villalta mencionó que este formato "garantiza más partidos a los jugadores y evitarse un sorteo de cara a la siguiente etapa".

"Como mínimo al equipo que peor le vaya disputará 10 partidos, los seis de la fase regional y los 10 de la segunda etapa", recalcó Villalta.

En la segunda fase los equipos estarán divididos en dos grupos de seis y jugarán bajo el formato de uno contra todos para clasificar los mejores cuatro de cada grupo, quienes conformarán los cuartos de final.

Serían 10 jornadas de seis juegos cada una para un total de 60 partidos por equipo y cada club disputaría 10 partidos.

"El torneo arrancaría el 12 de septiembre y terminaría el 27 de diciembre", remarcó el gerente de El Gráfico.

En la etapa de cuartos de final será una eliminatoria directa de ida y vuelta, donde el primero del grupo 1 enfrentaría al cuarto lugar del B, el segundo del A al tercero del B y así sucesivamente.

Las semifinales del Apertura 2020 serían siempre de eliminatoria directa a ida y vuelta, mientras que la final a un solo juego con cancha a definir y con taquilla compartida.

Para Rodrigo Arias el nuevo formato es de su agrado, pero hay unos detalles. "Si es sin público me gusta, pero si es con público habría un problema. Imagínate que Alianza en los primeros puestos del Centro y Águila acaba en el segundo lugar del Oriente, no habría un Alianza-Águila, un Alianza-FAS. Eso deportivamente le resta pero en cuanto al formato y cantidad de partidos me gusta".

"Quedan subsanadas algunas preocupaciones de los jugadores y es un torneo completamente inusual, una novedad y ojalá que de esta novedad se pueda reclutar mucho más público", dijo Cristian Villalta.

"Los equipos solo van a tener dos partidos menos, los que no avanzan a postemporada hacen 18 partidos, ahora van a hacer 16. Los finalistas van a jugar 21 y generalmente jugaban 23", expresó Betancourt.

ASÍ FUE EL DEBATE: