El Gráfico TV analizó el mapa de dinero que la FESFUT dará a ligas

Este martes en El Gráfico TV, los panelistas Marcelo Betancourt, Eugenio Calderón y Cristian Villalta le echaron un vistazo a los montos que la FESFUT dará a cada categoría del fútbol nacional con el dinero que FIFA otorgará para manejar la crisis de la pandemia del COVID-19.



Al inicio del programa, la producción del programa facilitó los montos que cada categoría recibirá del millón de dólares que la FIFA le otorgará a sus asociaciones miembros, el cual se obtendrá al primera parte en julio y la otra en enero del 2021.



Según el mapa de dinero que otorgó la FESFUT a la producción, la ayuda se dividiría de la siguiente manera: Primera División $493, 000; Segunda División $140,000; Tercera División $132,000; Fútbol Sala $60,000; Fútbol Playa $60,000; Árbitros $37,000; ADFAS $40,000; compra de material de bioseguridad $17,000; y pago de infectólogo $21,000.

Los panelistas iniciaron la discusión abordando el tema del medio millón que se le destinará a la primera división. El debate se centró en que los dirigentes del fútbol mayor aseguraron que ese monto no les alcanza para decidir si habrá o no torneo Apertura 2020.

"Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT le dijo a un colega de nosotros que se le había destinado el 49% a la primera división y al resto de rubros se destinará fondos que no llegan ni siquiera al 10% del millón, incluso menos, es decir, le están apostando a la primera división, ahora, al dividirlo entre doce esos $493 mil, salen como a $41 mil a cada equipo, para algunos equipos eso es un mes de planilla, para Alianza, FAS, Águila es media planilla. Igual es poco, pero son 40 mil que no los tenías antes y si la liga estaba vulnerable antes de la pandemia y se volvió inviable con la pandemia es culpa de los directivos, si $40,000 no les alcanza es culpa de los directivos", dijo Marcelo Betancourt sobre el monto que le darán a la primera división.



"Estamos hablando de un fondo para emergencia, es un solo desembolso y es para palear la emergencia, es un solo desembolso, no podemos empezar a carga que dentro de dos torneos la FIFA está ayudando al fútbol salvadoreño. El mundo es cambiante, en esta época de pandemia a millones no nos alcanza la cuentas y el cambio más importante de hoy es que los dirigentes han aceptado que si regresa el fútbol es sin público, entonces, ahora tengo que reconocer que me equivoqué a descartar el protocolo costarricense", añadió Eugenio Calderon a la idea principal de Chelo.



"Con este aporte de FIFA, nos percatamos que pudo haber sido una tabla de salvación, pero si tuvieran algo, el punto es que nuestro fútbol no tiene nada", enfatizó Calderón.

Cristian Villalta señaló la falta de eficiencia de la dirigencia del fútbol salvadoreño para no poder tener un buen banco de patrocinadores que apoyen a la liga en este tipo de momentos críticos.



"Ni siquiera esa ayuda de FIFA basta para ayudarle al fútbol salvadoreño para arrancar, pero el hecho de que la primera división esté sola con cuatro aliados, sea un banco, una empresa de bebidas, una televisora y una empresa radial, y que solo tengas esos aliados, no podes culpar a nadie y tendrás que preguntarte, ¿por qué estoy tan solo? Si eres el dueño del mayor espectáculo que es el fútbol y no tienes un buen banco de empresas que te apoyen es porque no has hecho bien tus tareas", expresó Villalta.

"Nuestro fútbol ha perdido mucho tiempo y nuestros dirigentes se acostumbraron a hacer de una manera las cosas y cuando tendríamos que tener un gobierno audaz, tenemos la Federación que tenemos", agregó Villalta.



OTRAS DIVISIONES

Los panelistas de El Gráfico TV también analizaron los otros rubros a los cuales se les proporcionará ayuda proveniente de FIFA. En el análisis se destacó que categorías como tercera división y ADFAS deberían de ser borradas de la tabla de ayudas.

"Si el presidente de la tercera división le ha contado a todos los que hemos querido escucharle, que el 75% de los equipos le pidieron que envíe una carta la Federación que no queremos jugar, que no se podrá cumplir con los protocolos sanitarios, hay que borrar a la tercera de ahí, ella no quiere jugar y lo mismo es para la segunda división, a mí me parece que la Federación también está en una oportunidad importante porque no podes agarrar la plata y repartirla como un cake, la Federación tendría que ocupar ese dinero de un modo más estratégico, pero creo que la Federación tendrá que ponerle coco, tiene una oportunidad, hay que pensarlo", dijo Villalta

Para culminar, Marcelo Betancourt finalizó con la idea de que al no poder organizar un torneo de la primera división, de qué serviría tener una selección nacional.

"La Federación tendría que replantearse para qué está, porque si no es viable realizar la primera división, entonces por qué tener selección y no es nada en contra del señor que está a cargo, no nos luce tener selecciones, como vamos a pretender exigirle a un jugador", concluyó Chelo.

