El Gráfico TV analizó el litigio entre primera y segunda división

Los analistas deportivos Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt y Eugenio Calderón analizaron el choque de ideas que tienen la primera y la segunda división con respecto al torneo Apertura 2020 en el programa El Gráfico TV de este martes 14 de junio.



Durante los últimos días, la segunda división hizo público un comunicado donde informaban que todo el directorio de su liga había decidido jugar el Apertura 2020 siempre y cuando se respetase sus bases de competencia, entre ello, el ascenso y los protocolos sanitarios.



"Hacen todo al revés, esta carta, esta propuesta de la segunda, el hecho de que se exprese primero la tercera y después la primera y después la segunda y que se vaya anunciando sus postura con respecto a los descensos y ascensos de manera bilateral, ¿qué es esto? Nunca debió existir, en un fútbol civilizado la Federación de Fútbol analiza las cosas de manera integral. Obviamente el panorama cambió el día en que FIFA dijo que iba a dar un millón a los países para paliar la crisis", dijo Marcelo Betancourt sobre el choque de ideas que tienen las dos ligas principales de fútbol en el país con respecto al tema de los descensos.



Por su parte, Eugenio Calderón destacó las irregularidades que tiene el tema de los ascensos y descensos en el fútbol nacional.



"El torneo que se interrumpe es el Clausura 2020, que unido al Apertura 2019 te tiene que dar un ascenso y uno que se va a la segunda, no iba, ya hubo. El Once Deportivo era líder y en una decisión apresurada lo declaran campeón, después ya no, y después ya no hay ascenso de la segunda a la primera. Resulta que cuando regresemos a la nueva realidad decís, ¿cómo apareció Firpo y Marte y no Platense? A mí lo que me extraña y no me huele bien es que el representante de la segunda división en el Comité Ejecutivo es el presidente de la Federación y este será dirigente de un equipo de la primera división", dijo Eugenio Calderón sobre las irregularidades que tiene el proceso de ascensos y descensos en el fútbol salvadoreño.



Por su parte, Rodrigo Arias cuestionó si la segunda división tiene la capacidad sanitaria para llevar a cabo el Apertura 2020.



"No sé si están conscientes de que los partidos de la segunda división son muchos, no sé si estarán pendientes de cada partido y su protocolo. La MLS ha suspendido partidos, la NBA también han suspendido actividades", detalló Arias.



Por su parte, el presidente de la segunda división, David Linares puso la postura de la liga de plata con respecto al tema de la realización del torneo Apertura 2020 siempre y cuando haya ascensos y descensos.



"Nosotros queríamos saber primero la postura de la primera división. Nuestra postura era que la segunda división iba a jugar sí o sí había ascensos y descensos. Nosotros nos estamos preparando para todos, por si nos dicen que los partidos serán a puerta cerrada estamos hablando ya con una televisora", dijo David Linares en su intervención con los analistas del El Gráfico TV.



