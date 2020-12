El Gráfico TV: a la primera división se le venció la credencial

Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Diego López analizaron el tema de la FESFUT y su renuencia a adscribirse o asentarse ante el INDES como estable la nueva Ley General de los Deportes de El Salvador.

Según informó el INDES, Gobernación es incompetente para inscribir asociaciones y federaciones deportivas y ese comunicado fue el punto de inicio para el debate.

A partir de ahí, Villalta explicó que a la primera división ya se le venció la credencial y está en una situación peculiar.

"A partir de unas fuentes que hemos consultado este día nos hemos enterado que a la primera división ya se le venció la credencial y ahora la primera división está en una situación peculiar porque necesita renovar ese documento, pero si Gobernación no te lo va a extender y la Ley está indicando que debes ir al INDES, ¿Qué tiene que hacer la primera división? ¿Cumplir con la ley o a tenor de lo que está haciendo el ente rector del fútbol, quedarse de brazos cruzados?, comentó Cristian Villalta.

"Sí se te vence la credencial es como que a ti se te venza el DUI", ejemplificó Cristian.

Por su parte Diego López definió como complicado el tema. "No entiendo porque llegar hasta esa situación límite, siempre el desorden y se lo preguntaba al presidente del INDES y extiendo la pregunta a la Federación Salvadoreña de Fútbol ¿Por qué no llegar a un acuerdo donde salga ganando no uno ni el otro sino el fútbol salvadoreño".

Villalta recordó que por ahora la presión que ha tenido la FESFUT ha sido de parte del INDES, pero se va a intensificar y comenzará a recibir presión de sus afiliadas.

"Si la Federación no reacciona rápido ya sea diciendo FIFA me ha dicho esto o ya no tengo argumentos y voy a inscribirme, va a comenzar a ser el centro de las preguntas y de los problemas que van a comenzar a trasladarle sus afiliadas", recalcó Villalta.

Marcelo Betancourt señaló que la FESFUT nunca pensó que iba a llegar tan lejos este tema. "Yo veía muy tranquilo a Hugo Carrillo diciendo que no se iban a adscribir al INDES que no se iban a asentar ante el INDES y que todavía hay una opción para seguir en Gobernación. La posición de la Federación es insostenible y se le van acabando los argumentos".

También hubo Álbum de goles de la Liga de Campeones y no podía faltar el debate del triunfo de la Juventus, Barcelona y el París Saint Germain. Además el programa cerró con un video sobre Diego Maradona luego de una semana de su adiós.

