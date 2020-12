El Gráfico TV: ¿Qué pasó en la asamblea de la FESFUT?

El presupuesto se aprobó y la FESFUT salió sonriente y ganadora. Todo parecía ir bien hasta que uno de los miembros del comité ejecutivo, Emerson Ávalos, lanzó unas declaraciones a la prensa en la que mencionó que el técnico Carlos De los Cobos no se va hasta que se tenga la cantidad para pagar su indemnización.

Marcelo Betancourt habló antes sobre los motivos por los que no hubo trabas y se alcanzaron acuerdos. "La FESFUT tenía hasta el sábado para enviar a la FIFA un informe financiero sobre cómo usaron la mitad de los recursos de ayuda por la pandemia. Si no se aprobaba el estado financiero, la FIFA no mandaba la otra parte del dinero".

Para Rodrigo Arias está claro que no hay acuerdos dentro del mismo comité. "Nos dejan claro que hay un desencuentro entre el Comité Ejecutivo y el proceso de entrenador. No han vencido ese impulso de pensar que todo se resuelve echando al técnico, y no digo que en este caso es una mala decisión", dijo Arias.

Para Cristian Villalta, las declaraciones de Ávalos fueron desafortunadas y dijo que "Yo puedo entender la ironía pero en una coyuntura tan complicada por un resultado terrible es desafortunado e innecesario dar esas declaraciones. Este ejecutivo demuestra que viven peleados con el periodismo pero ellos están para apoyar a los futbolistas".

