El Gráfico TV: “Las dudas de Enrico son comprensibles”

Marcelo Betancourt, Diego López, Rodrigo Arias y Eugenio Calderón analizaron las últimas noticias respecto a la selección nacional de El Salvador y la FESFUT, ya que se confirmó de parte de la federación que Eriq Zavaleta ya cuenta con pasaporte salvadoreño y podría ser convocado por Carlos de los Cobos.

Además, se dio a conocer que Enrico Dueñas apareció en la lista de jugadores convocados a los entrenamientos de la selección nacional de Finlandia, por lo que si llegara a aceptar el llamado ya no podría jugar con la azul y blanco.

“Las dudas de Enrico son comprensibles y la federación tiene que actuar rápido",expresó Rodrigo Arias sobre la noticia en torno a Enrico Dueñas.



Por otra parte se discutieron las polémicas declaraciones del técnico de Marte sobre el penal errado por el arquero José Portillo en el pasado encuentro ante Alianza. "¿Por qué me va a reclamar Portillo? No me reclamó porque tenía que hacer un pozo y enterrarse", expresó el entrenador.

“Yo no estoy muy de acuerdo con que el entrenador salga y destruya a sus propios jugadores", comentó Marcelo Betancourt.