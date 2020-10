El Gráfico TV: La cuenta regresiva para el Apertura 2020 

Frío o caliente. Ese es el punto de discusión sobre cómo llega el torneo Apertura 2020 de nuestro país bajo el contexto de la pandemia. El fútbol vuelve este fin de semana y en EL GRÁFICO TV se analizó cómo están los equipos en su preparación así como la expectativa de los aficionados si están con idea de ir o no a los estadios.

Se echó un vistazo el quehacer del Sonsonate que se alista, de manera más discreta, para encarar el certamen. Los cocoteros han tenido sus altos y bajos en los últimos campeonatos, han sido un equipo aguerrido pero también con muchos problemas administrativos que han repercutido en su accionar. Cristian Villalta, Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt y Eugenio Calderón destacaron la preparación y la incertidumbre dirigencial.

"Han tenido cierta continuidad en algunos jugadores y cuerpo técnico pero hay más preguntas que respuestas. Creo que por el silencio y la falta de cartel, está en veremos", dijo Rodrigo Arias sobre qué pueden presentar los cocoteros. En tanto, Betancourt señaló que "no creo que sea un desastre. El torneo pasado le pesó que se caía en los minutos finales".

Uno de los problemas de los verdolagas fue la inconsistencia en la parte económica según señaló Cristian Villalta, tomando en cuenta que ahora el público "tendrá más reservas que nunca" sobre su poca presencia. Será un 30 por ciento de la capacidad de acuerdo a la exigencia de la FESFUT para este campeonato.

En tanto, Calderón dijo que "el jugador debe ser consciente que debe dar espectáculo. El jugador de Sonsonate debe estar motivado para encarar el torneo. Hay que ver que en la segunda fase, si termina abajo, se terminó su participación".

Se tuvo la reacción del volante Jorge Morán, quien destacó que "los equipos están trabajando, de momento con los nacionales que estamos. Vamos a un grupo complicado y comenzar de la mejor manera", en tanto, William Maldonado reconoció que "es una buena vitrina para nosotros. Los jugadores saben que se siente estar seis meses inactivos y debemos aprovechar este nuevo torneo".

Los panelistas se preguntaron quién es el que manda en el equipo cocotero debido a que anteriores presidentes dieron un paso al costado. El análisis continuó y para algunos, a pesar de los inconvenientes, "el plantel tiene mucho aguante, a pesar de su situación le plantó cara a muchos equipos. El pasado torneo fueron los últimos en empezar, les pagaron de último y veremos qué pasa", enfatizó Betancourt.

Otro equipo en el análisis fue el Firpo. Arias lo ve como "favorito", en tanto, Villalta trajo a cuenta el camino que tuvo para ponerse al día sobre todo en la parte de las deudas, la situación para inscribirse luego de adquirir la categoría del Independiente de San Vicente.

"Lo voy a comparar con la FESFUT, pagaron a última hora y no me extrañaría que tenga problemas institucionales. Los antecedentes no te invitan a pensar en problemas administrativos,no se los deseo. Tienen una gran afición y se han armado bien", destacó Arias.

Por su parte, Betancourt expuso que "no estoy seguro que haya visto distinto en la directiva de Firpo que no haya visto antes y que no haya fracasado. Quiero ver que actúen de manera distinta, pueden comenzar bien en lo deportivo, pero eventualmente los problemas administrativos los alcanza".

Según Calderón, los problemas pasan "porque qué expectativas puede tener el aficionado. Qué más que hayan tenido a Modesto Torres en el pasado".

Luego, el turno fue para Armando Polo, delantero panameño que se incorporó al plantel pampero, así como Nelson Barahona, quienes destacaron que vienen para hacer un papel de protagonismo.

El tercer equipo en el análisis fue el Once Deportivo y Calderón remató que tiene "muchas dudas por ver qué pueden hacer con lo que quedó de aquel que peleó el torneo pasado. Creo que va a pelear por meterse a cuartos de final".

En tanto, Betancourt mencionó que "este equipo lo dejó armado Juan Cortés y creo que puede tener una mejor dinámica y ambiente interno". Villalta expone que "se puede preservar esa vibra de la cultura de trabajo". Rodrigo Arias considera que la estabilidad dirigencial les puede dar ese plus para hacer una gran primera vuelta el pasado torneo.

Se tuvo el contacto con Oskar Cruz, gerente de la primera división, quien mencionó sobre los protocolos a implementar para los aficionados. "Hay líneas gruesas y medidas en común como distanciamiento social, venta de boletos comenzará antes, toma de temperaturas, uso de mascarillas y alcohol gel. Es un regreso al fútbol pero también medidas y responsabilidad para todos. Hay variantes por la infraestructura del estadio, pero están enfocados para evitar el riesgo".

El dirigente mencionó que no se venderá bebidas alcohólicas, sí habrá comida empacadas y se establece que el aforo será de 30 por ciento de la capacidad del estadio. "El comité ejecutivo (FESFUT) acordó que se tendrá público, la misma liga verificará cuántos boletos se pondrán a la venta", dijo. No se permitirá el ingreso de menores de 15 años ni mayores de 60. "Este viernes daremos a conocer el documento sobre todo lo que se necesita para desarrollar el partido", agregó.