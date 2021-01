El Gráfico TV: "Hugo Pérez viene al país para tomar las riendas de la sub-23"

La llegada de Hugo Pérez a la FESFUT para estar al frente de la selección sub-23 es un hecho casi seguro. La información confirmada en el programa retoma las declaraciones del mismo técnico y de fuentes internas que firman la llegada del DT mexicano.

Eugenio Calderón mencionó que "El caso de Hugo Pérez es complicado. Ha estado con la federación mexicana y es un tipo serio que ha trabajado con las bases. Podría exponerse con este grupo sub-23"

Y es que se discutió si es la mejor decisión para tomar las riendas de un proyecto que se juega el pase a Juegos Olímpicos. "Al técnico que ya no quieres no lo puedes dejar ir porque no tienes para deshacerte de él... Esto nunca había pasado en el fútbol salvadoreño y es terriblemente sospechoso", dijo Calderón en referencia a que viene un técnico de cartel pero no se puede pagar la salida de Carlos De los Cobos.

"Me parece extraño que salga el nombre de Hugo Pérez, que es un tipo serio. A mediados de marzo puede que la sub-23 quede fuera de circulación y se termina el proceso; me parece difícil de entender", dijo Cristian Villalta.

Acá podés ver el programa completo.