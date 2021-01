El Gráfico TV: Hugo Pérez: "Mi llegada no tiene nada que ver con el dinero"

Hugo Pérez, próximo entrenador de la selección sub-23, estuvo en línea en el programa del miércoles. El entrenador habló sobre los motivos que lo llevan a tomar la decisión de entrenar en el país pese a las condiciones en las que se encuentra el fútbol nacional.

Dejó claró que hay más motivos para tomar el proyecto más allá de lo económico. "Lo económico no tiene nada que ver, mi llegada no tiene nada que ver con el dinero", aclaró.

Al ser preguntado sobre si pone en juego su prestigio al tomar un proyecto que podría ser a corto plazo, Pérez dijo: "Tengo ya 57 años y si me va mal la gente va a criticar pero reputación no tengo ninguna. No la estoy poniendo en juego; soy del país y quiero ayudar. Respeto lo que ustedes dicen de mi reputación pero no lo veo así".

Además ya se conocen las sanciones a los jugadores de Jocoro y Atlético Marte y en El Gráfico TV analizamos lo ocurrido. Para Cristian Villalta y Eugenio Calderón puede parecer que hay conflicto de intereses al considerar que el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, es dirigente de los marcianos.

Más allá de eso, Calderón mencionó que "Una sentada entre la cuarteta y el video hubiera bastado. Queda la impresión que se pudo hacer más".

"No era conveniente que el presidente de la FESFUT sea presidente de un equipo de primera. Eso era un polvorín y ahora cualquier aficionado puede pensar que la comisión disciplinaria trabaja para él. Nos buscamos problemas", agregó Eugenio.

Diego López agregó que el más afectado con las sanciones es el Jocoro, que sale con más jugadores castigados. "De clasificarse, Jocoro iría sin 7 jugadores luego de las sanciones".

También hablamos sobre la llegada de Hugo Pérez a la selección sub-23. Acá podés ver el programa completo.