El Gráfico TV: "El partido de Alianza no fue tan malo como para que despidieran al técnico por esos 90 minutos"

Rodrigo Arias, Diego López y Cristian Villata analizaron la victoria de 1-2 de Águila sobre Alianza en el estadio Cuscatlán. Además, los panelistas discutieron la salida de Juan Cortés del banquillo de Alianza. Los televidentes de El Gráfico TV pudieron opinar sobre los culpables del mal momento que vive el conjunto paquidermo a través de la encuesta de Twitter.

¿Culpables de lo que pasa en @AlianzaFC_sv? — EL GRÁFICO (@elgraficionado) December 29, 2020

Diego López expresó que no estaba a favor del despido de Cortés y el cómo se están tomando las decisiones en Alianza. “Se equivoca (Alianza), porque vuelve a cortar, como hacían antes, así como se equivocaban antes".

Para Rodrigo Arias, la salida y el funcionamiento de Alianza significa un retroceso en el equipo paquidermo."Este no es el Alianza del 2015 al 2019, este es el Alianza del 2010”, acotó.

Cristian Villalta criticó la manera de operar de todos los entes que conforman el equipo de Alianza. "Si el estilo del del que han puesto cargo de tu trabajo no te gusta, podés sabotearlo, boicotearlo. Y no estoy hablando solo de los jugadores . Me parece que la institución no arropó al entrenador", expuso el panelista.

Entérate de todas las incidencias del programa a través de nuestro canal Youtube: