El Gráfico TV: "El Salvador no tiene capacidad para organizar los Centroamericanos y del Caribe"

Los panelistas de El Gráfico TV debatieron si el El Salvador es capaz de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esto a raíz del anuncio por parte del Instituto Nacional de los Deportes, sobre su petición de ser sede de esta justa tras la declinación de Panamá.

Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias y Cristian Villalta fueron claros en su postura sobre que el país no está capacitado -en este momento- se hacerse cargo de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por su parte, Eugenio Calderón, se inclinó a que esta apuesta es "audaz".

"No tenemos la capacidad para organizar estos juegos, no tenemos esa estructura. A mí no me convence esa idea de estos juegos dejan un legado", dijo Chelo.

"Es una gran noticia. Pero, ¿hay dinero? Sí hay, pero hay que ver en qué se gasta. Hay que tener un cambio de mentalidad, y esto me parece una apuesta audaz", comentó el Chele Calderón.

También, en el panel se discutió la temática sobre el partido amistoso que hará El Salvador vs Estados Unidos el próximo 9 de diciembre. También se hizo un repaso sobre los goles que dejó la jornada de la fecha FIFA en Europa.

