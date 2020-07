El Gráfico TV: División por la vuelta al fútbol

Todavía no hay acuerdo para la vuelta al fútbol y parece que el torneo todavía se ve lejano. Sin acuerdo entre FESFUT y la primera división, el programa del jueves analizó la situación y los panelistas coincidieron en que se necesita pronto un mismo rumbo.

Rodrigo Arias comentó que "FESFUT No puede quedarse con que se hace a su manera o no se hace. No puede terminar el cuento así. No puede solo decir que 'se ajustan a mis reglas o no hay fútbol'. No creo que sea así".

"Si FIFA da el dinero es porque le interesa que el fútbol no se detenga y en este momento te das cuenta que la federación forma parte un gran engranaje y el fútbol no solo les pertenece a ellos, sino a FIFA", agregó Marcelo Betancourt.

Arias mencionó que Se está vendiendo división y ese es el problema. No estás llevando un liderazgo donde todos laven los platos siquiera adentro de la casa. Pero no, salen más peleadores que antes".

