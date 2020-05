El Gráfico TV: ¿Cuándo se activará el fútbol de la primera división?

El retorno del fútbol de la primera división tras la pandemia fue el tema principal de discusión de la edición de El Gráfico TV del pasado miércoles. Los panelistas Christian Villalta, Rodrigo Arias, Eugenio Calderón y Diego López, coincidieron que las autoridades locales deben dar muestras de planificación para cuando la CONCACAF envíe lineamientos para la reactivación del fútbol en el área y nuestro país se adapte de inmediato a las condiciones.

Fueron claros en señalar que hasta el momento, nadie toma la iniciativa en la planificación y que eso afectaría directamente. Tras un sondeo con dirigentes de la primera división, Villalta puntualizó que coinciden que no se puede calendarizar el Apertura 2020 sin conocer las fechas de los torneos de CONCACAF, que se reunirán esta semana; no se cree que pueda haber entrenos grupales antes de julio, se ignora si se podrá organizar partidos en agosto, en una fase tres. La FESFUT no ha girado directrices hasta ahora y se prevé reducción de la inversión de los patrocinadores.

“Están preocupados por el tema financiero, todo se cayó, por eso ya no hay anuncios de fichajes como hace unos días”, sintetizó Villalta.

Mientras que Rodrigo Arias manifestó que “una señal que nos puede dar el primer dato realista que cuándo se puede activar lo dará CONCACAF, definirán participación en Liga CONCACAF, cuando México lo haga, será un punto de partida”.

Para Diego López, resta mucho trabajo y que todo depende de las condiciones sanitarias de cada país. “(depende) del gobierno sanitario de cada país, puede decir no, no estamos listos, pero luego, (depende) la aprobación de las ligas locales”.

Eugenio Calderón fue claro en señalar que el problema va más allá del lineamiento que llegue de CONCACAF. “no tanto el problema a nivel internacional, no nos hemos metido en ese panorama, nuestro fútbol tiene grandes deficiencias, Costa Rica ya inició, nuestra realidad está alejada de lo que es México y Costa Rica; más allá de estar preocupado quién irá a CONCACAF, es el no encontrar hasta el 20 de mayo, algo que vislumbre que se hace un trabajo extra para que nuestro fútbol regrese de otra manera, no se ha movido ni un milímetro”.

Para Villalta, el tema pasa por la voluntad de las autoridades locales por encontrar las medidas adecuadas. “Me temo, el peor escenario posible es que el fútbol vuelva hasta enero (2021) y que no se aproveche un solo día de lo que queda de 2020, en desarrollar una discusión sobre si esto puede ser la refundación del fútbol salvadoreño o vamos a seguir conformándonos con lo que tenemos que es un fútbol sin alma y sin cerebro. ¿Cuál tendría que ser el cerebro? Entre otras, la FESFUT, que se está pintando de pies a cabeza, cero liderazgo, cero credibilidad, cero creatividad cero gestión, el alma la debería de poner el gremio de futbolistas, los árbitros y jugadores, una dirigencia joven, renovada, fuerte, inspiradora de los demás. A esto último si le sigo teniendo fe”.

Posteriormente, analizaron la jornada del fútbol de Costa Rica y coincidieron que el fútbol tico ganó exposición pública con la activación de su torneo. “Está ganando mucho, se está exponiendo. La reputación del fútbol tico les está dando plata”, dijo Arias.

Mirá aquí el debate completo: