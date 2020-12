El Gráfico TV: Análisis del problema de Visas en jugadores convocados por la FESFUT a selección nacional

En el programa de este jueves en El Gráfico TV, los panelistas tocaron el tema sobre el problema que tiene la selección nacional para llevar a jugadores al partido contra Estados Unidos el próximo 9 de diciembre al no tener en regla su Visa.

El problema de Visa en jugadores de la selección trascendió luego que el técnico de la selección, Carlos de los Cobos, reveló a radio YSKL que no podrá llevar a Benji Villalobos al partido contra Estados Unidos el próximo miércoles a Miami debido a que no tiene en regla su Visa.

"Si ni siquiera podemos superar el escalón administrativo de nuestra selección, ¿cómo podemos superar temas deportivo? Si la Federación pretender ir a Catar en el 2020 , cómo es posible que no tenga el lista de por lo menos 50 jugadores y ni siquiera han revisado quién tiene Visa y quién no", dijo Marcelo Betancourt.

"¿Cómo es posible que en noviembre del año pasado tuviéramos ya una lista de 50 jugadores que De los Cobos podría llamar y de sacarle la Visa a todos los jugadores. Se venían las eliminatorias para este año?", añadió Betancourt.

El panelista Eugenio Calderón y Diego López también opinaron sobre el tema de Benji Villalobos.

"Hay muy poca explicación, está claro que ahí no tienes ningún argumento para decir que ellos se equivocaron", dijo Eugenio Claderón.

"El tema para mí es falta de gestión y es falta de plan", destacó López.

También se habló sobre la polémica que levantó unas declaraciones que hizo Jorge Rodríguez sobre el tema en que FAS no aportó jugadores a la selección, en donde señaló a Fernando Guerra de decirles a los jugadores que no llaman a nadie del equipo asociado por que en la institución no es del agrado.

"Este tipo de actuaciones no son orofesionales, deshorando su porofesión, su papel a la institución que representa, se han perdido los papeles todos. El Zarco tampoco está bien, porque el también fue técnico de la selección y tampoco lo está haciendo bien. El público no merece tener este tipo de noticias", dijo Cristian Villalta.

