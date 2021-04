El Gráfico TV: Alianza resucitó y FAS se volvió a borrar

El Gráfico TV comenzó la semana con un amplio análisis de la fecha 3 de la etapa de las hexagonales del Clausura 2021 en el que Alianza y FAS centraron buena parte del debate.

A criterio de Marcelo Betancourt fue un duro partido para Alianza. "Firpo demostró porque ha estado sacando resultados en Oriente y es una defensa sólida, es un equipo muy solidario".

Alianza ganó al Firpo con gol de Rodolfo Antonio Zelaya en el minuto 73, mientras que FAS perdió en Ahuachapán ante el Once Deportivo que certificó la paternidad sobre la oncena tigrilla con un 3-1.

"Para Eugenio Calderón "Alianza ha venido a mucho menos...Alianza no puede estar a la espera de que un jugador fuera de forma o de ritmo le resuelva y le saque las castañas del fuego".

Cristian Villalta matizó que aún no se ha visto los mejores minutos del Alianza en esta etapa de hexagonales y Diego López agregó que tampoco ha desentonado.

"Muchas bajas y jugó Bryan Tamacas de central y Narciso Orellana salió de capitán por primera vez y Firpo es un equipo ordenado y trabajado a la idea del Toto Gamarra", dijo López.

"Por eso es que hay esa cantidad de aficionados porque hace ratos que no hay buen fútbol de manera continuada", dijo Chelo Betancourt.

"Alianza ha sido un equipo muy atractivo para el fútbol salvadoreño...El tema pasa porque ese proyecto hoy yo lo veo muy débil", enfatizó Calderón.

Marcelo mencionó que no es necesario que Alianza se exija en el torneo para arrasar a sus rivales. "Alianza no tiene esa exigencia, el equipo eventualmente va ir avanzando y no tiene porqué alarmarse por estos partidos".

Eugenio también remarcó que fue una mala semana para el arbitraje salvadoreño y Marcelo recordó que se viene una maratón de partidos en la primera división.

Respecto a FAS hubo comentarios diversos como el de Cristian Villalta. "Vos no llegas a Ahuachapán a ganar solo con entusiasmo sino tenés velocidad, no aprovechas la pelota parada y no defendes mejor te llevas un 3-1".

"Sabe a lo que juega el equipo de Bruno Martínez dijo Diego López y Marcelo agregó que "el tema de FAS no es tanto futbolístico es sobre todo físico, el equipo se cae en la segunda parte".

También hubo buenos comentarios para el Chalatenango. "Había gran expectativa con Chalatenango solo que no había encontrado las piezas...Para mí es el mismo equipo pero con extranjeros buenos", dijo Betancourt.

Así estuvo el debate: