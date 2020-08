El Gráfico TV: Adiós a Messi y la vuelta del fútbol al país

Messi es el tema principal en todos lados. Su posible baja del Barcelona fue el tema principal pero además los procesos por los que pasa el fútbol salvadoreño, con procesos de inscripción y la vuelta de la selección al trabajo.

¿Hay vida después de Leo Messi? El análisis estuvo intenso porque todos coinciden que el máximo perdedor, además del Barcelona, es LaLiga. Por delante hablamos de uno de los mejores jugadores de la historia pero quizás el más importante en la historia del fútbol español.

Rodrigo Arias comentó que "con el tema de Messi vamos a tener telenovela. El Manchester City no puede llegar y decir que va a dar 200 millones. Vienen de una situación delicada y cerca de ser suspendido. No creo que tampoco se vaya a arriesgar".

Como invitado especial en la mesa, Claudio Martínez mencionó que por delante está uno de los mejores jugadores de la historia. "Es el más importante en la historia de LaLiga. 15 años a un nivel parejo no se ve todos los días. Yo que admiraba a Maradona te digo que tenía sus altibajos".

Agregó que "no creo que vea un jugador con la capacidad de creación y goleadora de Messi".

Para Cristian Villalta, "lo de Messi en España fue importante pero también combinado con lo de Cristiano y la rivalidad Real Madrid y Barcelona". Todos esos factores han llevado a convertir este campeonato en los últimos años a uno de los mejores.

"Existe la rivalidad y es la más importante del fútbol europeo. Como torneo, se te fue Cristiano y se te va Messi y los actores que quedan son secundarios, más protagónicos pero pierden", mencionó en Martínez.

Villalta comentó que "Messi no iba a ser eterno pero del modo en que se va le va a costar un poco a la liga española. Sus pretensiones son distintos mercados y te servía un Messi".

Para cerrar el tema, Claudio dijo que "lo de que Messi necesita una Copa del Mundo me parece ridículo. Los títulos dependen de los equipos, no solo de las individuales porque no la ganó Cruyff ni Di Stefano, por ejemplo".

UNA BURBUJA

La selección ha vuelto a los entrenamientos a doble turno. Con todos los protocolos y con las pruebas de COVID-19 ya realizadad, la azul y blanco comienza un corto proceso de preparación pensando en la preliminar de la CONCACAF.

Pero además los equipos de la primera división han comenzado su proceso de inscripción. Firpo ha sido el principal centro de la atención pero confirmó ayer por la tarde que ya había sido cancelada la deuda pendiente y podrá inscribirse.

"Lo que me parece lamentable es que haya pasado tanto tiempo con la deuda a los jugadores. Cuando iniciaron los trámites y el tema lo pudieron hacer pero bueno, así es el fútbol acá", comentó Marcelo Betancourt.