El Gráfico TV: "A mi no me cabe la menor duda que Rodolfo Zelaya a ritmo, mete 30 goles en el torneo"

Cristian Villalta, Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt, Eugenio Calderón y Diego López se reunieron esta noche para hablar de los premios "El Gráfico TV", el cual trataba de los mejores de la temporada para los panelistas del programa deportivo.

Los cinco comentaristas deportivos coincidieron en varios puestos del once ideal, pero hubo varias sorpresas en ciertas posiciones. Para Eugenio, Rodolfo Zelaya sigue siendo el mejor delantero de El Salvador. Sus compañeros remarcaron lo que hizo Fito en los últimos partidos pero no se le podía poner en el once ideal debido a que estuvo ausente gran parte del campeonato.



El tema del técnico trajo mucha controversia también. Mientras que Eugenio y Diego López votaron a Carlos Romero, Betancourt se decantó por lo hecho por Tigana en la recta final del torneo pese a solo dirigir 7 partidos.

Durante el programa también se habló del tema selección y la nueva convocatoria que hizo el DT Carlos de los Cobos. Aparte de la convocatoria, también se dio a conocer el posible contagio de Covid-19 de cuatro jugadores.