El Gráfico TV: 11 Deportivo mantiene su pelea por recuperar su corona

Los panelistas en El Gráfico TV desmenuzaron en tiempo récord dos temas importantes en el ámbito nacional e internacional en la emisión del lunes 18 de mayo, donde cada uno de ellos expuso sus puntos de vista a dichos casos.

Cristian Villalta, Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt y Diego López analizaron en media hora las repercusiones que ha generado luego que la semana anterior el equipo amarillo y negro en voz de su presidente solicitó en una reunión al resto de presidentes de los 11 equipos apoyo público para que se le restituya su condición de campeón y hubo un acuerdo para enviar una nota en esta semana a la FESFUT para que revise el caso; aunque le recordaron en esa misma reunión que la propuesta original de la primera división era precisamente que no existiera campeón de liga en el Clausura 2020 a iniciativa de la misma FESFUT.

Al respecto, Cristian Villalta dijo que "ahora el 11 Deportivo está siendo respaldado por la liga aunque en verdad no sé si eso servirá de algo o influya (en la decisión final de la FESFUT) pero el tema aún no está en punto muerto."

Marcelo Betancourt aseguró que "lo que busca el 11 Deportivo con todo esto es intentar asegurar su puesto en la próxima Liga CONCACAF porque el hecho que la FESFUT lo proponga pese a que no tiene el título de campeón es lo que necesita defender, especialmente por el tema económico que representa ser el punto clave por participar en dicha competencia", destacó.

Por su parte Diego López afirmó que "la FESFUT decidió, se equivocó y corrigió en la proclamación del 11 Deportivo como campeón del Clausura 2020", aseveró.

Calderón tomó fuerza en sus argumentos al preguntarse "porqué la FESFUT recibe una posición de los protagonistas de la liga y lo cambia bajo unos argumentos sin peso y también porqué la FESFUT cambia también de parecer luego de proclamar inicialmente como campeón de liga al 11 Deportivo."

"El argumento que pesó para cambiar esa opinión fue porque decidieron que el Jocoro no jugara el partido por el no descenso", reflexionó Betancourt. "No hay algo escrito, un manual para saber qué se debe de hacer cuando haya en el camino una pandemia en medio de todo esto, no se puede decir si esto está bien o está mal porque no hay nada por escrito, un guión a seguir. El tema que la CONCACAF decidirá o no es cosa de ellos, a nosotros no nos compete opinar o buscar decidir aunque lo importante fue que corrija su error", argumentó Betancourt

Villalta aseguró que "ese es el punto fundamental de todo esto ya que si mantenía ese partido entre Jocoro y Platense no disculpa en nada a la FESFUT lo que le hizo al 11 Deportivo porque podría haber tomado la lógica de descender al último de la tabla acumulada. La primera duda es el porqué decidió darle el título al 11 Deportivo y segundo porqué no quiso descender al Jocoro ya que si sós la autoridad en este tema qué te detuvo para no decidir" se preguntó el panelista.

"Se apuraron en tomar una decisión y esperar como lo ha hecho Guatemala, debieron esperar y está bien que haya corregido", sintetizó López, "equivocarse y corregir no es ilegal" sostuvo, a lo que Villalta le contestó. "Ojo que lo ilegal sería que la FESFUT no emita una segunda resolución donde explique el porqué cambió de opinión (en el caso del 11 Deportivo)."

"Con lo que no debemos estar satisfecho es que el señor (Hugo) Carrillo luego de toda esta historia diga me voy a ir allá para hablar con aquel y decir sí, me equivoqué y creer que con eso está resuelto el asunto" ,refutó Villalta. "Esto es un tema jurídico-deportivo y tiene la FESFUT que emitir una nueva resolución (sobre ese tema) porque ahorita en qué posición ha quedado el 11 Deportivo que no sabe con qué argumentos enfrentarse porque no constan en ningún documento y eso no puede ser", señaló.

LA BUNDESLIGA

Para cerrar la primera emisión de la semana los panelistas se enfrascaron a brindar su punto de vista de qué fue lo que gustó o no del reinicio la semana anterior de la Bundesliga en Alemania posterior al COVID-19.

"Lo que estaba más pendiente más allá del resultado de cada partido era saber cómo se desarrollarían los protocolos de sanidad y creo que se llevó con normalidad aunque en uno de esos partidos hubo abrazos y un beso entre los protagonistas", aseveró Diego López.

"Cada pelota parada, cada centro al área fue letal, no se marcan como antes, es más libre la marcación en cada acción que he señalado porque hubo muchos goles de tiros de esquina", aseguró Betancourt.

"Se está utilizando el video arbitraje, eso se notó en los partidos que sí hubo auxilio de esa herramienta", indicó Villalta.

"Si le preguntas a un cronista hondureño si el noruego Haaland es bueno o no te dirá que sí, les metió nueve goles en un solo partido, es un récord en el pasado Mundial sub 20", comentó Calderón. "Hay que sacar 80 millones de Euros, el Dortmund lo ha blindado", afirmó Calderón.

"Realmente lo quiero ver (a Haaland la Champions del otro año o en una liga más competitiva como en la Premier para tener una idea más clara de su capacidad", afirmó Villalta.

"Me parece que es una joya, en esta temporada lleva 41 goles a sus 19 años y para compararlo con (Lionel) Messi y Cristiano Ronaldo llegaron a esa cifra cuando ambos tenían 22 años, es un parámetro a tomar en cuenta", acotó Marcelo.