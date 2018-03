El Firpo tiene pendiente finiquitar su deuda y las bajas

En el Luis Ángel Firpo se mantienen a la espera por solventar dos aspectos fundamentales para arrancar con la pretemporada: la deuda de dos meses con el plantel y el tema de quiénes dejarán de vestir la playera pampera en el Apertura 2017.De acuerdo al entrenador Juan Ramón Sánchez, en el tema de los salarios atrasados "todavía no nos han confirmado, pero tengo entendido que los señores (directivos) están buscando cómo solventar. Estamos esperando". Según se dio a conocer el lunes, los pagos se cancelarán esta semana.Una vez que ese aspecto quede solventado, habrá una reunión entre los dirigentes y el cuerpo técnico para definir las bajas en el cuadro usuluteco, que se quedó en cuartos de final en el Clausura pasado."Yo les dije a ellos (junta directiva) que no sería correcto aún decir quiénes se van a ir, entonces en cuanto se resuelva esta situación (impago), nosotros vamos a tener una reunión con la junta directiva para finiquitar todos esos detalles y quiénes van a ahuecar y después lo daremos a conocer", anunció el experimentado técnico.Mientras tanto, el Firpo aspira a mejorar el cuarto lugar del campeonato anterior y para ello ya sumó tres futbolistas nuevos: Álvaro Lizama (ex-Águila),Óscar Rodríguez (del Chalatenango) y Gustavo Vega (exportero del Metapán). Y sobre los tres dio elogios el DT nacional."Los refuerzos son interesantes, yo los he autorizado, he visto la calidad de ellos. No pienso en otra cosa que no sea algo que nos ayude a sumar", comentó, y sobre Lizama agregó que "tiene mucha calidad, yo lo tuve en Águila y por su juventud lo que necesita es minutos para que se desarrolle mejor"."En el caso de Vega, de igual manera es muy buen arquero pero en Metapán no tuvo la continuidad y desde que estuve en Águila tuve la idea de tomarlo en cuenta", expresó el timonel izalqueño.Acerca de Rodríguez, dijo que su edad y calidad le permitirá conjuntarse bien con los elementos jóvenes del club oriental, donde la frescura de sus piezas ha sido una apuesta constante de Sánchez.