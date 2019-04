El Firpo se quedó con sabor amargo y Sonsonate se le escapa

Ya solo restan ocho jornadas a Luis Ángel Firpo para salvarse o morir en el intento. El domingo soportó y rescató un punto al campeón. Este miércoles luchó por sumar en el Barraza, pero Águila lo despojó del botín.

El técnico Carlos de Toro tuvo que animar a sus jugadores, muchos quedaron cabizbajos. La mayoría prefería no dar declaraciones tras el partido, refugiados en el silencio.

Para el entrenador argentino, “este rival (Águila) está peleando arriba, y nosotros, con el descenso. Nos queda un sabor muy amargo. El trabajo táctico que hicimos fue muy bueno, y queda para el análisis de los que saben”.

“Desde mi llegada, saben bien que nos estamos preparando para el cierre del torneo. Físicamente el equipo ha respondido, ningún jugador salió a acalambrado. Contra Pasaquina estamos obligados, pero debemos mantener el orden”, destacó.

SE FUE LESIONADO

El portero Mario Martínez se retiró lesionado. Al respecto, contó: “Desafortunadamente en una jugada terminé con un dedo zafado, pero así me tocó terminar, con mucho dolor. Queda solo recuperarnos para el partido del sábado”.

“Fue un desafortunado momento el del gol, habíamos luchado para mantener el cero atrás y no se pudo. Llevamos dos partidos donde solo hemos encajado un gol, pero no sirve de mucho si has perdido. Queda poner las barbas en remojo”, finalizó.

Para el defensor Giovanni Zavaleta, “todos se dieron cuenta del cambio que ha tenido Firpo. Este partido lo perdimos nosotros. Le dimos batalla a Águila, que es un equipo grande, y que está en los primeros lugares. Supimos aguantar todos los contragolpes”.