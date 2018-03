El Firpo se motiva con el retorno de Torres y el debut de Swaby

Ramón Sánchez, estratega del Luis Ángel Firpo, dijo este miércoles que dos piezas importantes del club pampero podrán tener minutos este sábado, en el juego ante el Chalatenango por la fecha cinco del Apertura 2017.Uno es el delantero jamaiquino François Swaby, de quien Sánchez expresó que es un "jugador de buenas condiciones, que puede aportar al equipo". Asimismo, los manudos recuperan a su "10", el nacional Wilma Torres, que pagó un juego de suspensión.El estratega de los orientales también confía en que el zaguero central Eduardo Vigil llegue al 100 por ciento tras resentirse físicamente por el esfuerzo realizado en el "clásico oriental" ante el Águila, que finalizó 1-1 en el Juan Francisco Barraza.Los toros llegarán completos, según las previsiones de su entrenador, para la cita del sábado la por fecha cinco.Sánchez también fue enfático en que su equipo debe mejorar en los resultados, pero tampoco quita méritos a la actitud demostrada por sus pupilos luego de tres jornadas del Apertura."Los muchachos han mostrado un nivel de compromiso, tienen una actitud positiva y sé que están encarando este torneo de forma profesional", comentó Sánchez, a la vez que dijo que por el momento no ha contemplado quiénes podrían jugar este fin de semana ante los morados.Todos los posibles ajustes, tanto a nivel de jugadores como en lo referente al sistema de juego será analizado el viernes, el día en que el estratega izalqueño tomará las decisiones sobre quiénes entran o no al partido en que visitarán el Gregorio Martínez.Asimismo, el timonel de 64 años dijo que se está trabajando intensamente en mejorar el apartado ofensivo, pues en tres juegos solo han concretado una anotación. Pero fue claro en que no se puede juzgar al equipo solamente por la producción goleadora.