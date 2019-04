El Firpo revela sus precariedades económicas en plena lucha por no descender

Aunque el descenso los sigue amenazando, el Firpo lucha con lo que puede y ha sumado en las últimas cuatro jornadas. Pero, aún les falta un incentivo importante, el económico.

El asistente técnico, Gabriel Álvarez, hizo mención de este problema que sigue afectando a la interna taurina.

"Los chicos vienen haciendo un gran esfuerzo, no les reprochamos, solo les agradecemos por entrenar todos los días sin cobrar y a eso le damos gran valor. Al día no están y eso nos da bronca pero más cuando no podemos sacar los resultados y cuando la gente habla", reveló.

"Nunca hemos parado de entrenar, a diferencia de otros equipos, aunque no estén al día. Hay jugadores que viajan desde San Salvador y no cobran".

"No vemos a nadie en la semana, acá se enojarán muchos pero un trabajador no puede estar sin su salario y el extranjero está solo en el país, sin su familia. A los dirigentes les pido que se pongan la mano en el corazón, los jugadores son seres humanos que necesitan su salario", reafirmó.

En la rueda de prensa participó el delantero colombiano Juan Vélez, quien comentó: "Tuvimos la actitud. Siempre quisimos ir al frente, nunca nos escondimos y salimos a buscar el partido y por eso nos adelantamos en el marcador".

El jugador sudamericano reflexionó sobre todo lo que han pasado en estos cuatro meses. "A veces nos preguntamos qué pudo haber pasado desde el primer partido hasta acá, vinieron nuevos jugadores, cambios de entrenadores. Todo ha servido para que el equipo tenga buena actitud y luchemos. Quizá en otros partidos no se vio porque no fue el marcador que esperábamos".