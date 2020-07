El Firpo de época, en la memoria

Hubo resolución para Carlos Carrillo y el Independiente deberá pagar una cantidad superior a los cinco mil dólares para el defensor, que fue dado de baja al inicio de la temporada pasada en un período en el que ya no pudo inscribirse con otro plantel.



El jugador demandó al Independiente ante la FESFUT y pese a que el documento publicado con la resolución tiene fecha de marzo, fue hasta ayer que se dio a conocer de forma pública la decisión que favorece al también presidente de la asociación de futbolistas salvadoreños.



En el GÜIRI GÜIRI AL AIRE se discutió el tema y entre otras conclusiones, se espera que esto quede como ejemplo para otros jugadores y tener más cuidado con las condiciones en sus contratos.



"La sentencia es de marzo y fue antes del paro que fallaron a favor de Carlos Carrillo pero fue justo ayer que lo hacen público", recordó Cristian Villalta, quien consideró extraño que llegue en un momento en que se están tomando decisiones para la vuelta al fútbol.



Orestes Membreño agregó: "Ya había pasado el período de inscripción cuando le dicen a Carlos Carrillo que ya no sigue con el Independiente. El tema es que la abogada no puedo probar lo contrario y por eso el equipo perdió el caso".



Y es que la situación para el futbolista salvadoreño es complicada desde siempre. "He visto a jugadores firmando papeles en blanco. Ojalá esto quede como ejemplo (caso Carlos Carrillo) porque es algo que no debe volver a pasar", agregó Membreño.



LEYENDA PAMPERA



Pero también hubo espacio para recordar tiempos memorables y charlar con una de las leyendas de la historia de Luis Ángel Firpo, el ex jugador Marlon Menjívar, quien recordó su paso por el conjunto pampero y las rivalidades que en aquella época de los 90 les tocó enfrentar a los usulutecos.



Eran otros tiempos y Firpo fue un equipo de época que dejó huella. "El momento se presta para poder recordar. Los que tuvimos la dicha de jugar en un momento memorable con Firpo también nos alegra que el equipo podría ser un protagonista. También hubo tristeza con la forma en que se manejó la gestión del equipo", dijo.



Aquel Firpo de los 90 contaba con grandes jugadores y pasó por encima de cualquier equipo que se le pusiera enfrente en el fútbol salvadoreño, por lo que su legado sigue en el recuerdo pese a los momentos que pasa actualmente el conjunto pampero.



"Cada partido y cada final fue particular. Siempre recuerdo aquella jugada y darle el título a Luis Ángel Firpo. Teníamos un buen grupo con experiencia de jugar juntos. Teníamos la capacidad de superar a cualquier equipo salvadoreño", dijo Menjívar.



Lo de la superioridad era evidente: "Teníamos equipo para sobreponernos a los rivales. No nos desesperábamos y sabíamos a qué jugábamos. En Firpo nos entendíamos dentro de la cancha y dentro era una familia", agregó el ex jugador pampero.



Recordó que lo que pasaba con Firpo en ese entonces es parecido a lo que ocurre con el Alianza en la actualidad. Son equipos que sobresalen del resto y que le permiten a los rivales buscar la motivación que mejora la competitividad en el campeonato.



"Hay equipos de época. En nuestra década era Firpo y ahora es Alianza; el equipo que está haciendo las cosas mejor es el que motiva al resto de equipos a ganar. Como grupo, no nos preocupábamos por rivalidades, sino en ganar los partidos", sentenció.



Pero la rivalidad nunca estuvo clara. Óscar Guerra comentó que "Firpo explotó en una época a finales de los 80, no cultivó la rivalidad que tienen Águila y FAS. Si le preguntás a un aficionado de Firpo te puede decir que su rival es Alianza, pero no está muy claro. Jugó más finales contra FAS".