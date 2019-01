El Firpo advierte: "Los que nos ven descendidos, que lo crean"

El fútbol es impredecible. En este momento, el candidato al descenso es Luis Ángel Firpo porque terminó colista el torneo pasado y sigue seis puntos abajo de Sonsonate en la acumulada, pero faltan 21 partidos y todo puede pasar.

El Firpo se vio frágil en el primer tiempo, sin la pelota y pasando el temporal. Pudo irse al descanso goleado pero soportó y recuperó la sonrisa con el gol de Alonso Umaña, pero eso no alcanzó y FAS dio un segundo latigazo que lo deja sin premio.

De los jugadores que hablaron, el defensa Amílcar Bermúdez envió un mensaje para los que no le tienen fe a su equipo. "Todo sigue igual en la acumulada, no hay nada perdido, los que no creen descendidos que lo crean pero nosotros tenemos 21 finales".

En cuanto al juego, Bermúdez dijo que "lastimosamente el resultado no se dio, esperamos corregir los errores cometidos y planificar la semana. Fue otra cara el segundo tiempo, vi que hubo muchas faltas en contra para nosotros y deben tomarlo en cuenta los árbitros y ser justos con todos los equipos".

HICIERON CONSCIENCIA

Para el capitán usuluteco, Edwin Martínez "en el primer tiempo FAS tuvo mucho la pelota y nos costó agarrarla a nosotros. En el entretiempo lo hablamos de que debíamos salir a buscar el partido porque estábamos perdiendo y equilibrar en medio; gracias a Dios supimos encontrar el empate pero en las últimas jugadas nos cabecean en el área y perdemos el partido".

Para "la Muñeca" Martínez afectó que no estuviera completa la plantilla, pues los colombianos Rafael Agámez y Cristian Cangá no debutaron por no tener la transferencia internacional y el equipo aún debe fichar un refuerzo extranjero más.

"Nos hace falta gente, todavía faltan fichajes por llegar y esperamos que se incorporen porque ahora quedan 21 finales y este partido ya pasó y no podemos estar llorando, ahora pensamos en el juego de local contra Águila", explicó.

El técnico Asdrubal Kassely Flores comentó que Firpo necesita más jugadores como Alonso Umaña que estén dispuestos a ser polivalentes.

"Quedo contento con el grupo por cómo va asimilando la idea de juego, por ahí enviamos las variantes, a Alonso le tocó ser delantero y nos funcionó. Por ahí nos falta hablamos de tener la versatilidad de jugadores que puedan jugar cualquier posición pero estamos en la lucha y contra Águila tenemos que sumar en casa", expresó.