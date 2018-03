El Firpo adeuda más de $8 mil a su exgerente deportivo

El ahora exgerente deportivo de Luis Ángel Firpo, Arquímides Mendoza, demandó al club ante lo que manifiesta es un incumplimiento de tres meses de salario y su indemnización tras su despido la semana pasada.

Según Mendoza, la deuda asciende a 8 mil 758 dólares, que se separa en 4 mil 758 dólares en concepto de salarios de los meses de agosto, septiembre y octubre, más una indemnización de 4 mil por su despido.

"Como son contratos administrativos, la Federación (FESFUT) no los recibe. Me mandaron al Ministerio de Trabajo y ahí me hicieron el valúo y me mandaron a la Procuraduría (General de la República) para tratar la manera de llegar un acuerdo. En vista que (Modesto Torres, presidente del club) no se presentó a ninguna de las citas que le hicieron, decretaron que se me cumpla la demanda y le dejaron la cita para este martes a las 9:00 de la mañana", detalló.

De acuerdo a Mendoza, la exigencia procede con la actual administración porque aunque fue contratado en la gestión de Raúl Galo, su vínculo laboral tiene cláusulas que deben respetarse.

"Modesto me dijo que él no me había contratado sino que Raúl Galo (expresidente) y entonces él era el responsable (de pagar). Pero el contrato no dice que me contrató Raúl, sino Luis Ángel Firpo, y hay una cláusula especial que dice que si el gerente fuese separado por decisión unilateral debe ser indemnizado por un mes de trabajo y dice que el contrato es válido aunque hubiese cambio de administración o de representación legal, en este caso, de directiva", contó.

SIN DETALLES

Un directivo del equipo que prefirió que no revelaramos su nombre confirmó que existe la deuda, pero dijo que "es una cuestión entre Modesto Torres y el mismo Mendoza". También dijo desconocer si se dio una notificación o un citatorio por escrito al pope del club.

Mendozao compartió con esta redacción no solo la copia de su contrato, sino también la del valúo efectuado por el Ministerio de Trabajo, en el cual se establece la deuda del Firpo hacia su persona.