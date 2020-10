El FAS se reserva el derecho de desalojar aficionados

El FAS se alista para el primer partido como local en el Apertura 2020 y quiere estrictas medidas de bioseguridad para no repetir las escenas de la primera fecha en la que aficionados no respetaron las medidas como uso de mascarilla y distanciamiento social. Por ello, han dado a conocer la logística y el protocolo para el duelo en el Quiteño de este sábado ante el Sonsonate.

Dentro de los señalamientos está que el equipo "se reserva el derecho de permitir el ingreso al estadio así como desalojar a aquella persona que no colabore con las indicaciones de bioseguridad" de acuerdo al protocolo dado a conocer este martes por la noche. Fredy Vega, gerente deportivo, antes del arranque del torneo manifestó que "no vamos a contemplar a aficionados que no acaten las medidas. El que va a llegar sabe que se tiene que someter a este protocolo, si no, que se quede en casa".

Así, la dirigencia tigrilla espera un buen comportamiento de los aficionados en la que habilitarán tres mil boletos, siendo la distribución de 2 mil 750 para el sector de sol general y 250 para el sector de tribuna. El sector de sombra será para los jugadores que sean convocados de ambos equipos.

Dentro de las medidas de bioseguridad está que no se permitirá afición visitante, las taquillas se habilitarán dos horas antes y habrá estricto control para evitar aglomeraciones. No se permitirá la presencia de niños menores de 10 años ni adultos mayores de 60 años. No se venderá cerveza y los baños serán limpiados cada media hora.

También han dado indicaciones a los aficionados como llevar dinero exacto a la hora de comprar boletos, el uso de mascarilla es obligatorio, uso de alcohol gel y la toma de temperatura antes del ingreso al escenario deportivo. Piden además evitar el contacto físico y hacen un fuerte llamado a respetar los puntos señalados para sus asientos. La entrada al sector de sol será únicamente por el portón 1, mientras que la salida por el portón 2 para tener un orden.

"Nuestro plan de bioseguridad debe ser del conocimiento del aficionado y buscamos la colaboración de todos los asistentes a cada evento", agregó el comunicado. El martes, las autoridades del Ministerio de Salud hicieron señalamientos sobre la poca aplicación de muchas personas durante los juegos del pasado fin de semana y la primera división también ha pedido mayor compromiso para que se siga manteniendo la apertura al 30 por ciento de la capacidad de aforo para los aficionados.